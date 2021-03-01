Spor Toto 1.Lig | Menemenspor - Boluspor maç sonucu: 0-3

Spor Toto 1'inci Lig 24.hafta maçında Beypiliç Boluspor deplasmanda Menemenspor'u 3-0 yendi ve puanını 26 yaptı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Gökhan Sazdağı (2) ve Hamza Gür kaydetti

Maçtan dakikalar

17.dakikada Mustafa Çeçenoğlu’nun soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde topa dokunan Hamza Gür ağları havalandırdı: 0-1.

34.dakikada Rasheed’in sağdan yaptığı ortada Mamadou Traore’nin kafa vurduğu top az farkla auta gitti.

45.dakikada Menemenspor 10 kişi kaldı. Sarı-lacivertlilerde Yusuf, gole giden Gökhan'ı ceza sahası dışında düşürdü. Hakem Onur Öztoprak bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle Yusuf'a direkt kırmızı kartını gösterdi.

49.dakikada Boluspor farkı ikiye çıkardı. Domgjonas'tan kaptığı topla ceza sahasına giren Gökhan, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda plaseyi vurdu, top filelere gitti: 0-2.

54.dakikada Boluspor golleri üçledi. Ceza sahası dışı sol çaprazında topu kontrol eden Gökhan şık bir vuruşla kaleci Emre'yi bir kez daha mağlup etti: 0-3.

67.dakikada sol çaprazda Araz kaleci ile karşı karşıya kaldı. Araz'ın şutunda top çok az farkla yandan oyun alanını terk etti.

82.dakikada atılan kısa topu kapan Tayfun ceza sahası içinde sert vurdu, kaleci Selmani üzerine gelen topu güçlükle çeldi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Boluspor 3 puanı 3 golle aldı.





STAT: İlçe

HAKEMLER: Onur Özütoprak, Mehmet Ali Akor, Ogün Kamacı

MENEMENSPOR: Emre - Rıdvan (Dk. 12 Yusuf), Furkan, Domgjonas, Emir, Alhassan (Dk. 82 Berkay), Traore (Dk. 46 Ömer), Tayfun, Mohamed (Dk. 73 Zenke), Rasheed, Okan (Dk. 46 Mehmet)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani - Oğuzhan, Aykut, Emin, Ensar (Dk. 46 Muhsin), Muhammed, Burak, Gökhan (Dk. 85 Arda), Mustafa (Dk. 74 Alican), Gyasi (Dk. 65 Araz), Hamza (Dk. 65 Kassongo)

GOLLER: Dk. 17 Hamza, Dk. 49, Dk. 54 Gökhan (Boluspor)

SARI KARTLAR: Yusuf, Furkan, Domgjonas, Mehmet (Menemenspor), Muhammed (Boluspor)

KIRMIZI KART: Dk. 45 Yusuf (Menemenspor)





Onur ATIŞ / İZMİR (DHA)