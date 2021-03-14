Spor Toto 1.Lig | Aydeniz Et Balıkesirspor - Altay: 0-3

Spor Toto 1.Lig’in 26. haftasında Altay, deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor’u 3-0 yendi ve Süper Lig'e çıkma yolunda önemli bir adım attı. Altay böylece puanını 47 yaptı ve 4.sırada yer aldı

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Yasin Kol, Ömer Tevfik Özkoç, Cemal Alpay

Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen, Mert Örnek (Dk. 81 Bezjak), Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Mrsic (Dk. 67 Abdulkadir Özgen), Oğuzhan Çapar (Dk. 46 Taşkın Çalış), Manaj, İbrahim Halil Çolak (Dk. 46 Mihajlovic), Doğa İşeri, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 68 Enes İslam İlkin), Cumali Bişi

Altay: Cihan Topaloğlu, Berkay Sülüngöz, Kappel (Dk. 85 Mossoro), Regattin, Paixao (Dk. 85 Deniz Kadah), Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 73 Rıdvan Şimşek), Murat Akça, Thiam (Dk. 80 Zeki Yıldırım), Scuk, Erhan Çelenk (Dk. 73 Ziya Alkurt), Cebrail Karayel

Goller: Dk. 15 Kappel, Dk. 41 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 90 Cebrail Karayel (Altay)

Kırmızı Kart: Dk. 45 Yusuf Şimşek (Teknik direktör) (Aydeniz Et Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Oğuzhan Çapar, Dk. 55 Sedat Dursun, Dk. 61 Doğa İşeri, Dk. 66 Cumali Bişi (Aydeniz Et Balıkesirspor), Dk. 49 Berkay Sülüngöz, Dk. 84 Scuk (Altay)

AA