Spor Toto 1.Lig | Adana Demirspor - İstanbulspor: 2-0

Spor Toto 1. Lig’in 26’ncı haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı İstanbulspor’u 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Adana Demirspor böylece son 3 maçını kazanırken yeni teknik direktörü Samet Aybaba yönetiminde çıktığı maçları gol yemeden bitirdi.

Puanını 48 yapan ve 3.sıraya çıkan Adana Demirspor, Süper Lig 'e çıkma yarışına dahil olurken İstanbulspor aldığı bu yenilgi ile yerini rakibine kaptırdı. İstanbulspor 47 puanla 4.sırada yer aldı

SPOR TOTO 1.LİG PUAN DURUMU





Maçtan dakikalar

6.dakikada Adana Demirspor’da sağ kanattan Sedat’ın ara pasıyla buluşan Pa Dibba meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

23.dakikada Adana Demirspor’da köşe vuruşu kullanan Sinan’ın ortasına kafa vuruşu yapan Tayyip, topu az farkla auta yolladı.

26.dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor, topla buluşan Gökhan’ın sert vuruşuyla meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

İlk yarı Adana Demirspor’un üstünlüğüyle son buldu.

51.dakikada Adana Demirspor’da ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan, topu önüne çekerek sert bir şut çekti. Gökhan’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

55.dakikada Adana Demirspor’da Sedat topla ceza sahası içerisine girerek sert bir şut çekti. Kaleci topu köşeden çeldi.

57.dakikada Adana Demirspor’da Gökhan’ın ara pasıyla topla buluşan Okan’ın vuruşunda top kalecide kaldı.

58.dakikada Gökhan’ın pasıyla buluşan Pa Dibba ceza sahası içerisine girer girmez sert bir şut çekti. Top üstten auta gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adana Demirspor, sahasında ağırladığı İstanbulspor’u 2 farklı skorla yendi.





STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Anıl Usta, Hakan Karabalcık

ADANA DEMİRSPOR: Zubas -Tayyip, Sinan (Dk.84 Traore), Okan, Pa Dibba (Dk.60 Mehmet, Ezeh (Dk.45 Yunus), Kaan (Dk.70 Süleyman), Hasan, Sedat (Dk.84 Emircan), Gökhan, Rassoul

İSTANBULSPOR: Ljubic - Nascimento, İbrahim (Dk.90 Koray, Onur, Uygar (Dk.45 Ethemi), Atchom, Levent, Melih, Rroca, Ali (Dk.90 Ali Dere (?), Mirkan (Dk.57 Eslem)

GOLLER: Dk.6 Pa Dibba, Dk.51 Gökhan (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Kaan, Ezeh, Süleyman (Adana Demirspor) - İbrahim (İstanbulspor)