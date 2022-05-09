Spor Toto 1. Lig’de play-off ve küme düşme hattında heyecan arttı

Spor Toto 1. Lig’de 36. hafta geride kaldı. Ankaragücü ve Ümraniyespor’un geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig ’e çıkması sonrası gözler play-off oynayacak takımlara çevrilmişti. 3. sırada yer alan Bandırmaspor, Balıkesir derbisinde Balıkesirspor’u 5-1 ile geçerek puanını 58’e çıkardı. Haftaya 4. sırada giren İstanbulspor ise sahasında Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. 57 puanlı Erzurumspor, düşme hattından kurtulmak isteyen Gençlerbirliği ile karşılaşırken, Ankara ekibi mücadeleden 2-1 üstün ayrıldı. Play-off için haftanın en kritik maçında Eyüpspor - Tuzlaspor ile karşılaştı. Son haftalarda başarılı sonuçlar alan Tuzla, Olimpiyat Stadı’nda oynanan müsabakada Eyüpspor’u 3-2 yenerek puanını 49’a çıkardı. Ligde son 2 haftaya girilirken, Eyüp 51 puanla 6. sırada yer alıyor. Samsunspor ise Boluspor’a deplasmanda 2-1 kaybederek, 47 puanda kaldı ve yarışta yara aldı.

Düşme hattında yarış kızıştı!

Spor Toto 1. Lig’den düşmesi haftalar önce kesinleşen Balıkesirspor’un ardından diğer 3 takım son 2 haftada belli olacak. 18 puanlı Menemenspor, Denizlispor ’a 2-1 mağlup olurken, 38 puanda kaldı ve umutlarını azalttı. Ligde kalma yarışı veren 2 ekibin karşılaşmasında Kocaelispor, 1-0 öne geçtiği Altınordu maçından 1 puanla ayrıldı. 2-2 biten maç sonrası Kocaeli ekibi 41, Altınordu ise 42 puana yükseldi. Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Bursaspor , şampiyon Ümraniyespor’u konuk etti. Gol düellosuna sahne olan maçta Bursaspor, sahadan 3-2’lik skorla 3 puanla ayrılırken, puanını 41 yaptı. Bu sezon 4 takımın ligden düşeceği Spor Toto 1. Lig’de son 2 haftaya girilirken, düşme tehlikesi bulunan takım sayısının fazla olması heyecanı da arttırdı.

İHA