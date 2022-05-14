Spor Toto 1.Lig'de 37. hafta maçları nefesleri kesti. Ankaragücü ile Ümraniyespor'un ardından Süper Lig 'e gidecek son ekibin kim olacağının belirleneceği play-off yarışında hangi takımların olacağı netleşti. Bugün oynanan maçların ardından Bandırmaspor, İstanbulspor, BB Erzurumspor ve Eyüpspor play-off oynamayı garantiledi.
Oynanan maçların sonuçları
Ankaragücü 1-2 Boluspor
Ümraniyespor 0-0 Denizlispor
Altınordu 2-1 Balıkesirspor
Manisa FK 4-1 Tuzlaspor
Eyüpspor 2-1 Kocaelispor
BB Erzurumspor 2-2 Keçiörengücü
Samsunspor 0-0 İstanbulspor
Menemenspor 1-3 Gençlerbirliği
Bandırmaspor 4-2 Bursaspor