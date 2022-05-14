Spor Toto 1.Lig'de 37. hafta maçları nefesleri kesti. Ankaragücü ile Ümraniyespor'un ardından Süper Lig 'e gidecek son ekibin kim olacağının belirleneceği play-off yarışında hangi takımların olacağı netleşti. Bugün oynanan maçların ardından Bandırmaspor, İstanbulspor, BB Erzurumspor ve Eyüpspor play-off oynamayı garantiledi.

Oynanan maçların sonuçları

Ankaragücü 1-2 Boluspor

Ümraniyespor 0-0 Denizlispor

Altınordu 2-1 Balıkesirspor

Manisa FK 4-1 Tuzlaspor

Eyüpspor 2-1 Kocaelispor

BB Erzurumspor 2-2 Keçiörengücü

Samsunspor 0-0 İstanbulspor

Menemenspor 1-3 Gençlerbirliği

Bandırmaspor 4-2 Bursaspor