Spor Toto 1. Lig’de perde açılıyor

Spor Toto 1. Lig’de 29. haftanın perdesi, yarın yapılacak İstanbulspor-Osmanlıspor mücadelesiyle açılacak.

11 Nisan 2019, Perşembe 10:07
- A +
Spor Toto 1. Lig’de perde açılıyor

Spor Toto 1. Lig’de 29. haftanın perdesi, yarın yapılacak İstanbulspor-Osmanlıspor mücadelesiyle açılacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00’da başlayacak.

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

19.00 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13 Nisan Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Afjet Afyonspor (Antakya Atatürk)

19.30 Eskişehirspor-Birevim Elazığspor (Eskişehir Yeni)

19.30 Abalı Denizlispor-Boluspor (Denizli Atatürk)

14 Nisan Pazar:

14.00 Kardemir Karabükspor-Giresunspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.30 Gençlerbirliği-Balıkesirspor Baltok (Eryaman)

19.30 Gazişehir Gaziantep-Adanaspor (Gaziantep)

15 Nisan Pazartesi:

19.00 Altınordu-Ümraniyespor (Bornova)

19.00 Adana Demirspor-Altay (5 Ocak Fatih Terim)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.