Spor Toto 1. Lig'de son haftalara girilirken, heyecan dorukta! Bu anlamda 32. haftada oynanacak karşılaşmalar, nefesleri kesecek. Bugün oynanacak olan 9 maçın tamamı 20.30'da başlayacak. Son olarak Adana Demir'e kaybeden Giresunspor, Play-Off potasındaki yerini sağlamak isteyen Altınordu ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Samet Aybaba yönetiminde müthiş bir yükseliş gösterip, son 4 maçını da kazanan Adana Demirspor ise Play-Off şansını sürdürmek isteyen Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.

Samsunspor geri dönmek istiyor

Süper Lig potasından 3. sıraya düşen Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Samsunspor ise ligin geri kalan bölümünde herhangi bir hedefi kalmayan Boluspor'un konuğu olacak. Süper Lig hattından 4 puan uzakta olan İzmir ekibi Altay da düşme hattında yer alan ve bu hafta ligden düşme ihtimali olan Akhisarspor deplasmanına çıkacak.

Son olarak da 57 puanlı 5. sıradaki İstanbulspor, Play-Off umudunu kaybeden Bursaspor ile kapışacak.