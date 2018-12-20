Spor Toto 1. Lig’de ilk yarının perdesi kapanıyor

Spor Toto 1. Lig’de 17. hafta yarın oynanacak Denizlispor-İstanbulspor maçıyla başlayacak.
Ligde sezonun ilk yarısının son hafta maç programı şöyle:
Yarın:
19.00 Denizlispor-İstanbulspor (Denizli Atatürk)
22 Aralık Cumartesi:
13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Altay (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
13.30 Ümraniyespor-Afjet Afyonspor (Ümraniye Belediyesi)
16.00 Gazişehir Gaziantep-Kardemir Karabükspor (Gaziantep)
23 Aralık Pazar:
13.30 Osmanlıspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
AA
13.30 Hatayspor-Balıkesirspor Baltok (Antakya Atatürk)
16.00 Eskişehirspor-Boluspor (Yeni Eskişehir)
16.00 Adana Demirspor-Gençlerbirliği (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
24 Aralık Pazartesi:
19.00 Altınordu-Giresunspor (Bornova)