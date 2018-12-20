Spor Toto 1. Lig’de ilk yarının perdesi kapanıyor

Ligde sezonun ilk yarısının son haftası yarın oynanacak Denizlispor-İstanbulspor maçıyla başlayacak.

20 Aralık 2018, Perşembe 10:08
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Spor Toto 1. Lig’de ilk yarının perdesi kapanıyor

Spor Toto 1. Lig’de 17. hafta yarın oynanacak Denizlispor-İstanbulspor maçıyla başlayacak.

Ligde sezonun ilk yarısının son hafta maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Denizlispor-İstanbulspor (Denizli Atatürk)

22 Aralık Cumartesi:

13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Altay (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

13.30 Ümraniyespor-Afjet Afyonspor (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Gazişehir Gaziantep-Kardemir Karabükspor (Gaziantep)

23 Aralık Pazar:

13.30 Osmanlıspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

AA

13.30 Hatayspor-Balıkesirspor Baltok (Antakya Atatürk)

16.00 Eskişehirspor-Boluspor (Yeni Eskişehir)

16.00 Adana Demirspor-Gençlerbirliği (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

24 Aralık Pazartesi:

19.00 Altınordu-Giresunspor (Bornova)

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