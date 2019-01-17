Spor Toto 1. Lig’de ikinci yarı başlıyor

Ligde 24 Aralık 2018’de yapılan tek maçla girilen 24 günlük devre arası, yarın Adana’da oynanacak Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla sona erecek.

Spor Toto 1. Lig’de 18. haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19 Ocak Cumartesi:

13.30 Gazişehir Gaziantep-Denizlispor (Gaziantep)

16.00 Afjet Afyonspor-İstanbulspor (Zafer)

16.00 Osmanlıspor-Boluspor (Osmanlı)

20 Ocak Pazar:

13.30 Hatayspor-Gençlerbirliği (Antakya Atatürk)

13.30 Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Eskişehirspor-Giresunspor (Yeni Eskişehir)

19.00 Altınordu-Balıkesirspor Baltok (Bornova)

21 Ocak Pazartesi:

19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor (Şanlıurfa GAP)

Puan durumu

Ligde ikinci yarı öncesi puan durumu şöyle: Takımlar O G B M A Y AV P

1. GENÇLERBİRLİĞİ 17 13 2 2 30 10 20 41

2. DENİZLİSPOR 17 11 3 3 29 17 12 36

3. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 17 9 4 4 32 13 19 31

4. ÜMRANİYESPOR 17 9 4 4 20 14 6 31

5. HATAYSPOR 17 8 5 4 20 10 10 29

6. OSMANLISPOR 17 9 2 6 21 13 8 29

7. BOLUSPOR 17 8 4 5 21 16 5 28

8. ALTINORDU 17 6 8 3 20 12 8 26

9. ADANA DEMİRSPOR 17 7 3 7 22 19 3 24

10. BALIKESİRSPOR BALTOK 17 6 5 6 17 21 -4 23

11. ADANASPOR 17 4 7 6 20 22 -2 19

12. İSTANBULSPOR 17 4 7 6 21 24 -3 19

13. GİRESUNSPOR 17 5 4 8 17 22 -5 19

14. ALTAY 17 4 5 8 21 19 2 17

15. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 17 4 4 9 22 29 -7 16

16. ESKİŞEHİRSPOR 17 4 4 9 15 33 -18 16

17. AFJET AFYONSPOR 17 4 3 10 21 29 -8 15

18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 17 0 2 15 7 53 -46 -1

Not: Kardemir Karabükspor’un 3 puanı silinmiştir.

Statü

Spor Toto 1. Lig’de üç takım sezon sonunda Spor Toto Süper Lig’e yükselecek.

Ligde 2018-2019 sezonu, 19 Mayıs’ta sona erecek. Ligi ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan Süper Lig’e çıkacak. 3, 4, 5 ve 6. sırada bulunan 4 takım ise play-off’ta mücadele edecek.

Play-off müsabakaları sonrasında da 1 takım daha gelecek sezon Süper Lig’de mücadele etme hakkı kazanacak.

Ligde son 3 sırayı alan takımlar ise TFF 2. Lig’e düşecek.

AA