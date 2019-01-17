Spor Toto 1. Lig’de ikinci yarı başlıyor

Ligde 24 Aralık 2018’de yapılan tek maçla girilen 24 günlük devre arası, yarın Adana’da oynanacak Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla sona erecek.
Spor Toto 1. Lig’de 18. haftanın programı şöyle:
Yarın:
19.00 Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19 Ocak Cumartesi:
13.30 Gazişehir Gaziantep-Denizlispor (Gaziantep)
16.00 Afjet Afyonspor-İstanbulspor (Zafer)
16.00 Osmanlıspor-Boluspor (Osmanlı)
20 Ocak Pazar:
13.30 Hatayspor-Gençlerbirliği (Antakya Atatürk)
13.30 Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi)
16.00 Eskişehirspor-Giresunspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Altınordu-Balıkesirspor Baltok (Bornova)
21 Ocak Pazartesi:
19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor (Şanlıurfa GAP)
Puan durumu
Ligde ikinci yarı öncesi puan durumu şöyle: Takımlar O G B M A Y AV P
1. GENÇLERBİRLİĞİ 17 13 2 2 30 10 20 41
2. DENİZLİSPOR 17 11 3 3 29 17 12 36
3. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 17 9 4 4 32 13 19 31
4. ÜMRANİYESPOR 17 9 4 4 20 14 6 31
5. HATAYSPOR 17 8 5 4 20 10 10 29
6. OSMANLISPOR 17 9 2 6 21 13 8 29
7. BOLUSPOR 17 8 4 5 21 16 5 28
8. ALTINORDU 17 6 8 3 20 12 8 26
9. ADANA DEMİRSPOR 17 7 3 7 22 19 3 24
10. BALIKESİRSPOR BALTOK 17 6 5 6 17 21 -4 23
11. ADANASPOR 17 4 7 6 20 22 -2 19
12. İSTANBULSPOR 17 4 7 6 21 24 -3 19
13. GİRESUNSPOR 17 5 4 8 17 22 -5 19
14. ALTAY 17 4 5 8 21 19 2 17
15. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 17 4 4 9 22 29 -7 16
16. ESKİŞEHİRSPOR 17 4 4 9 15 33 -18 16
17. AFJET AFYONSPOR 17 4 3 10 21 29 -8 15
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 17 0 2 15 7 53 -46 -1
Not: Kardemir Karabükspor’un 3 puanı silinmiştir.
Statü
Spor Toto 1. Lig’de üç takım sezon sonunda Spor Toto Süper Lig’e yükselecek.
Ligde 2018-2019 sezonu, 19 Mayıs’ta sona erecek. Ligi ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan Süper Lig’e çıkacak. 3, 4, 5 ve 6. sırada bulunan 4 takım ise play-off’ta mücadele edecek.
Play-off müsabakaları sonrasında da 1 takım daha gelecek sezon Süper Lig’de mücadele etme hakkı kazanacak.
Ligde son 3 sırayı alan takımlar ise TFF 2. Lig’e düşecek.
AA