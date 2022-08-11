Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu yarın başlayacak. Sezonun açılış maçında Altay evinde Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Bu hafta Bandırmaspor haftayı maç yapmadan geçecek.

Bu sezon Pendikspor, Bodrumspor ve Sakaryaspor, TFF 2. Lig'den yükselen takımlar oldu. Altay, Göztepe , Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor ise Spor Toto Süper Lig'den bir alt lige düştü.

1. Lig'de daha önce play-offlarda kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi bu sezondan itibaren tüm müsabakalarda uygulanacak.

Sezonu ilk iki sırada tamamlayacak olan takım direkt Spor Toto Süper Lig'e yükselecek. Ligi 3., 4., 5., 6. ve 7. sırada bitiren ekipler ise play-off oynayacak. Bu sezon değişen statüyle, ligi 3. sırada bitirecek takım doğrudan play-off finaline yükselecek. Ligi 4, 5, 6 ve 7. sırada tamamlayan takımlar da tek maç eleme usulüne göre birbirleriyle karşılaşacak. Müsabakalar, 4. ve 5. takımların sahasında tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu karşılaşmaları kazanan takımlar, ilk maç ligi daha alt sırada bitiren takımın sahasında olacak şekilde, çift maç eleme usulüne göre karşılaşacak. Bu mücadeleler sonucunda kazanan takım ikinci finalist olarak play-off finaline çıkacak. Play-off finali tarafsız sahada tek maç eleme usulünü göre yapılacak. Ligin son 4 sıra yer alan takımlar da TFF 2. Lig'e düşecek.

Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta programı şöyle:

Yarın

21.00 Altay - Samsunspor

13 Ağustos Cumartesi

17.00 Manisa FK - Boluspor

19.15 Çaykur Rizespor - Ankara Keçiörengücü

21.45 Gençlerbirliği - Altınordu

21.45 Eyüpspor - Denizlispor

14 Ağustos Pazar

17.00 Bodrumspor - Yeni Malatyaspor

20.00 Sakaryaspor - Göztepe

15 Ağustos Pazartesi

19.00 Adanaspor - Tuzlaspor

21.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Pendikspor