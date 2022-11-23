Ligde farklı hedefler peşindeki 6 Ege takımı aynı haftada birbirlerine rakip olacak. Ligde 15'inci haftada Altaş Denizlispor 'la Bodrumspor, Altınordu'yla Manisa Futbol Kulübü karşılaşırken, ezeli rakipler Göztepe ve Altay da İzmir derbisine çıkacak. Transfer yasağıyla girdiği sezonda 13 maçta yalnız 1 galibiyet alıp 5 puanla düşme hattında son sıradan kurtulamayan liglerin en köklü kulüplerinden Denizlispor, 25 Kasım Cuma akşamı sezonun flaş ekibi Bodrumspor'u konuk edecek.

Ligdeki ilk yılında zirve yarışına ortak olan Bodrum ekibi, son iki maçını kaybetmesine rağmen 21 puanla Play-Off hattında yer alıyor. Süper Lig'de yollarının yıllar sonra kesiştiği geçen sezon el ele küme düşen Göztepe ile Altay, 1'inci Lig'deki derbide 27 Kasım Pazar günü rakip olacak. 5 yıl sonra 1'inci Lig'e döndüğü sezona yeni yönetim, teknik heyet ve yenilenen kadroyla başlayan Göztepe aldığı istikrarsız sonuçlarla 13 maçta 17 puanla 13'üncü sırada yer alıyor. Transfer yasağı ve tarihi borç yükü yüzünden geçen sezondan kalan tecrübeli oyuncularını altyapıdan takviye eden Altay ise 3'te 0'la başladığı sezonda müthiş atak yaptı. 6 haftadır bileği bükülmeyen, son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar 14 maçta 18 puanla 10'uncu sıraya tırmandı.

İki takımın geçen sezon Süper Lig'de oynadığı 2 maçı da 2-1 ve 2-0'lık skorlarla Altay kazandı. Siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılıları sezonun ilk yarısında Bornova Stadı'nda, ikinci yarıda da Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk derbide yenmeyi başardı. Daha önce 2014-2015 sezonunda 2'nci Lig'de de yolları kesişen İzmir'in ezeli rakipleri, 1'inci Lig'de ise 2003-2004 sezonundan 18 yıl sonra karşılaşacak. Ege'nin 1'inci Lig'deki derbi haftası 28 Kasım Pazartesi günü Altınordu-Manisa FK eşleşmesiyle son bulacak. Son 4 maçını kaybeden Altınordu, kendisini 12 puanla yeniden düşme hattında buldu. 2 maçtır kazanamayan Manisa ekibi ise 20 puanla 8'inci sıraya gerileyip Play-Off hattının bir basamak gerisine düştü.

DHA