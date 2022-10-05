Spor Toto 1. Lig'de 8. hafta heyecanı 7 Ekim Cuma, 8 Ekim Cumartesi, 9 Ekim Pazar ve 10 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler duyuruldu.

Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

7 Ekim Cuma

20.00 Adanaspor - Bandırmaspor: Ozan Ergün

8 Ekim Cumartesi

13.30 Bodrumspor - Sakaryaspor: Cihan Aydın

13.30 Ankara Keçiörengücü - Boluspor: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Samsunspor - Gençlerbirliği: Kutluhan Bilgiç

19.00 Eyüpspor - Manisa FK: Oğuzhan Aksu

9 Ekim Pazar

13.30 Tuzlaspor - Altınordu: Caner Ak

16.00 Yeni Malatyaspor - Erzurum FK: Adem Cinek

19.00 Denizlispor - Pendikspor: Ömer Faruk Turtay

10 Ekim Pazartesi

20.00 Altay - Çaykur Rizespor : Abdullah Buğra Taşkınsoy