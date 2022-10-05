Spor Toto 1. Lig'de 8. hafta heyecanı 7 Ekim Cuma, 8 Ekim Cumartesi, 9 Ekim Pazar ve 10 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler duyuruldu.
Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
7 Ekim Cuma
20.00 Adanaspor - Bandırmaspor: Ozan Ergün
8 Ekim Cumartesi
13.30 Bodrumspor - Sakaryaspor: Cihan Aydın
13.30 Ankara Keçiörengücü - Boluspor: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Samsunspor - Gençlerbirliği: Kutluhan Bilgiç
19.00 Eyüpspor - Manisa FK: Oğuzhan Aksu
9 Ekim Pazar
13.30 Tuzlaspor - Altınordu: Caner Ak
16.00 Yeni Malatyaspor - Erzurum FK: Adem Cinek
19.00 Denizlispor - Pendikspor: Ömer Faruk Turtay
10 Ekim Pazartesi
20.00 Altay - Çaykur Rizespor : Abdullah Buğra Taşkınsoy