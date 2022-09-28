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Spor Toto 1. Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

28 Eylül 2022, Çarşamba 16:11 Son Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta heyecanı 1 Ekim Cumartesi günü Pendikspor’un evinde oynayacağı Göztepe karşılaşmasıyla başlayacak. Haftanın son maçı ise 3 Ekim Pazartesi günü Erzurumspor FK - Denizlispor mücadelesi olacak.

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

1 Ekim Cumartesi

13.30 Pendikspor - Göztepe: Burak Pakkan

16.00 Sakaryaspor - Yeni Malatyaspor: Can Cengiz

19.00 Altay - Eyüpspor: Turgut Doman

19.00 Çaykur Rizespor - Bodrumspor: Alper Akarsu

2 Ekim Pazar

13.30 Manisa FK - Adanaspor: Mehmet Türkmen

13.30 Bandırmaspor - Samsunspor: Yiğit Arslan

16.00 Boluspor - Tuzlaspor: Emre Kargın

19.00 Altınordu - Ankara Keçiörengücü: Murat Erdoğan

3 Ekim Pazartesi

20.00 Erzurumspor FK - Denizlispor: Direnç Tonusluoğlu

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