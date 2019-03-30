Spor Toto 1. Lig’de 27. hafta hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemleri duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 1. Lig’de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

2 Nisan Salı

16.00 K.Karabükspor - Adanaspor: Turgut Doman

16.00 Altınordu - Osmanlıspor: Bülent Birincioğlu

19.00 İstanbulspor - Eskişehirspor: Hakan Ceylan

19.00 Gençlerbirliği - Boluspor: Çağdaş Altay

3 Nisan Çarşamba

16.00 Balıkesirspor - Giresunspor: Ümit Öztürk

16.00 Gazişehir Gaziantep - A. Afyonspor: Alper Çetin

16.00 Hatayspor - B. Elazığspor: Kadir Sağlam

19.00 A. Denizlispor - Altay: Sarper Barış Saka

İSTANBUL (İHA)