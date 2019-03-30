Spor Toto 1. Lig’de 27. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.

30 Mart 2019, Cumartesi 13:06
- A +
Spor Toto 1. Lig’de 27. hafta hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemleri duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 1. Lig’de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle: 

2 Nisan Salı 

16.00 K.Karabükspor - Adanaspor: Turgut Doman 

16.00 Altınordu - Osmanlıspor: Bülent Birincioğlu 

19.00 İstanbulspor - Eskişehirspor: Hakan Ceylan 

19.00 Gençlerbirliği - Boluspor: Çağdaş Altay 

3 Nisan Çarşamba 

16.00 Balıkesirspor - Giresunspor: Ümit Öztürk 

16.00 Gazişehir Gaziantep - A. Afyonspor: Alper Çetin 

16.00 Hatayspor - B. Elazığspor: Kadir Sağlam 

19.00 A. Denizlispor - Altay: Sarper Barış Saka 

İSTANBUL (İHA)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.