Spor Toto 1. Lig’de 27. hafta hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemleri duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 1. Lig’de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
2 Nisan Salı
16.00 K.Karabükspor - Adanaspor: Turgut Doman
16.00 Altınordu - Osmanlıspor: Bülent Birincioğlu
19.00 İstanbulspor - Eskişehirspor: Hakan Ceylan
19.00 Gençlerbirliği - Boluspor: Çağdaş Altay
3 Nisan Çarşamba
16.00 Balıkesirspor - Giresunspor: Ümit Öztürk
16.00 Gazişehir Gaziantep - A. Afyonspor: Alper Çetin
16.00 Hatayspor - B. Elazığspor: Kadir Sağlam
19.00 A. Denizlispor - Altay: Sarper Barış Saka
İSTANBUL (İHA)