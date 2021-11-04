Spor Toto 1. Lig’de 12. hafta yarın yapılacak 2 maçla başlayacak. Haftanın açılış maçlarında Tuzlaspor, Altaş Denizlispor ’u Vefa Stadı’nda, İstanbulspor ise Nasadoge Menemenspor’u Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda konuk edecek. İki müsabaka da saat 20.00’de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 12. haftanın müsabaka programı şöyle:

5 Kasım Cuma:

20.00 Tuzlaspor-Altaş Denizlispor: Turgut Doman

20.00 İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor: Burak Pakkan

6 Kasım Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Yılport Samsunspor-Manisa FK: Yiğit Arslan

19.00 MKE Ankaragücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ali Şansalan

19.00 Altınordu-Eyüpspor: Sarper Barış Saka

7 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Balıkesirspor-Adanaspor: Çağdaş Altay

19.00 Kocaelispor- Bursaspor : Kutluhan Bilgiç