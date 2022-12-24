Spor Toto 1. Lig | Tuzlaspor - Altay maç sonucu: 4-2

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Tuzlaspor sahasında karşılaştığı Altay’ı 4-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
4. dakikada sağ taraftan Özgür’ün kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Ceyhun Gülselam kafayla topu filelere gönderdi. 0-1
8. dakikada ceza sahası içinde Özgür Özkaya, Mata’nın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy penaltı noktasını gösterdi.
10. dakikada penaltı atışını kullanan Marco Paixao, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 0-2
12. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Bilal Başacıkoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden top filelerle buluştu. 1-2
21. dakikada uzun topu kontrol eden Mata, ceza sahasında sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Ozan soluna yatarak gole izin vermedi.
32. dakikada sol kanatta topla buluşan Mata, ceza sahası içinde son çizgiye inerek pasını Adeniyi’ye aktardı. Adeniyi’nin bekletmeden yaptığı vuruşta top filelere gitti. 2-2
45+3. dakikada Bilal rakiplerini geçerek ceza yayı üzerinden pasını Mata’ya aktardı. Ceza sahası içi sağ çaprazdan Mata’nın şutunda, Efe Sarıkaya kaleye giden topu yatarak çizgiden çıkardı.
63. dakikada sol köşeden paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Bilal Başacıkoğlu’nun sert ortasında kafayı vuran Adeniyi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2
90+1. dakikada orta yuvarlakta topla buluşan Bilal, sağından koşu yapan Yahaya’ya meşin yuvarlağı aktardı. Hızla ceza sahasına giren Yahaya, rakiplerini geçerek kaleyi karşısına aldı ve vuruşunda topu filelerle buluşturdu. 4-2
Stat: Sancaktepe 15 Temmuz
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Murat Temel xx, Hasan Hüseyin Tetik xx
Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Ogün Bayrak xx, İsmail Konuk xx, Sadi Karaduman xx, Mehmet Coşkun xx, Rotman xx, Erol Akdağ xx, Kone xx (Yahaya dk. 46 xxx), Adeniyi xxx, Bilal Başacıkoğlu xxx, Mata xxx (İbrahim Has dk. 84 ?)
Yedekler: Murat Hocaoğlu, Philipp Angeler, Erdinç Altıntaş, Emirhan Tak, Olatunbosun, Kerem Korkmaz, Muhammed Demirci, Mustafa Emre Can
Teknik Sorumlu: Andaç Gürkan Kocabıyık
Altay: Ozan Evrim Özenç xx, İbrahim Öztürk xx, Björkander xx, Efe Sarıkaya xx, Özgür Özkaya xx (Sefa Özdemir dk. 78 xx), Ceyhun Gülselam xx, Zeki Yıldırım xx (Arda Gezer dk. 43 x, Enes Yetkin dk. 65 xx), Mehmet Gündüz x, Kutay Yokuşlu x (Deniz Kadah dk. 65 x), Tolga Ünlü x, Marco Paixao xx
Yedekler: Mustafa Çalışkan, Murat Uluç, Onur Efe, Erdem Özcan, Tugay Gündem, Caner Baycan
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Goller: Ceyhun Gülselam (dk. 4), Marco Paixao (dk. 10 pen.) (Altay), Bilal Başacıkoğlu (dk. 12), Adeniyi (dk. 32 ve 63) Yahaya (dk. 90+1) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Björkander, Deniz Kadah (Altay), Rotman (Tuzlaspor)
Fotoğraflar: Süleyman Kara
İsmail Yasin Akçın - Mehmet Şirin Topaloğlu / İSTANBUL (İHA)