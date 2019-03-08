  • Haberler
  • TFF 1. Lig
  • Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off maçları ne zaman?

Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off maçları ne zaman?

Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off maçlarının tarihleri belli oldu. TFF Yönetim Kurulu'nun toplantısında alınan karara göre Spor Toto 1. Lig finali 30 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

08 Mart 2019, Cuma 17:18
- A +
Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off maçları ne zaman?

TFF Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirilen toplantısında 2018 - 2019 Sezonu Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off müsabakalarının tarihleri belirlendi.

Play-off final müsabakalarının oynanacağı il merkezleri ve stadyumlar ise daha sonra ilan edilecek.

Play-off müsabaka tarihleri şöyle;

Spor Toto 1. Lig

Yarı Final 1. Maçlar: 22 Mayıs Çarşamba

Yarı Final 2. Maçlar: 26 Mayıs Pazar

Final: 30 Mayıs Perşembe

TFF 2. Lig

Çeyrek Final 1. Maçlar: 9 Mayıs Perşembe

Çeyrek Final 2. Maçlar: 13 Mayıs Pazartesi

Yarı Final 1. Maçlar: 17 Mayıs Cuma

Yarı Final 2. Maçlar: 21 Mayıs Salı

Final: 28 Mayıs Salı

TFF 3. Lig

Yarı Final 1. Maçlar: 10 Mayıs Cuma

Yarı Final 2. Maçlar: 15 Mayıs Çarşamba

Finaller: 22 Mayıs Çarşamba - 23 Mayıs Perşembe - 24 Mayıs Cuma

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.