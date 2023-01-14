Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 - Altay: 1

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Samsunspor sahasında karşılaştığı Altay'ı 2-1 yendi.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Soner’in ortasına iyi yükselen Tanque’nin kafa şutu kaleci Ozan’da kaldı.
9. dakikada soldan Soner'in ceza sahasına doldurduğu topu arka direkte topu önünde bulan Ali Kaan'ın şutu üstten auta gitti.
12. dakikada Altay’lı Eren'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Efe'nin kafa vuruşu yandan auta çıktı.
24. dakikada Celil’in kullandığı kornerde topu önünde bulan Alim’in şutu filelerle buluştu. 1-0
63. dakikada defansın hatalı pasında topu kapan Fofana, kaleci ve defans oyuncularını da çalımlayarak topu filelere yolladı. 2-0
68. dakikada defansın arkasına iyi sarkan Salih, kaleci Szumski'nin yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
90+8. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet Sağat'ın şutu direğe çarpıp, kornere çıktı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Mehmet Şengül xx
Samsunspor: Jakup Szumski x, Zeki Yavru x, Alim Öztürk xx, Yunus Emre Çift x, Osman Çelik x, Soner Gönül x, Celil Yüksel x (Guel dk. 90 ?), Cihan Kahraman x (Yusuf Abdioğlu dk. 70 x), Ali Kaan Güneren x, Moryke Fofana x (Ahmet dk. 70 x), Douglas Tanque x (Tomane dk. 78 x)
Yedekler: Aykut, Ali Taha, Polat
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Altay: Ozan Evrim Özenç x, Tolga Ünlü x, Efe Sarıkaya x (Özgür dk. 67 x), Nils Björkander x (Kutay dk. 46 x), İbrahim Öztürk x, Mohammad Naderi xx, Ceyhun Gülselam xx, Mehmet Gündüz x (Deniz dk. 67 x), Eren Erdoğan x (Yusuf dk. 85 ?), Salih Sarıkaya xx, Marco Paixao x
Yedekler: Mustafa, Sefa, Murat Uluç, Onur, Murat Demir, Enes
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Goller: Alim (dk. 24), Fofana (dk. 63) (Samsunspor), Salih (dk. 68) (Altay)
Sarı kartlar: Celil, Tomane (Samsunspor), Efe, Salih (Altay)