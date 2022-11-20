Spor Toto 1. Lig: Sakaryaspor: 4 - Bandırmaspor: 2

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Bandırmaspor’u 4-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
9. dakikada ceza sahası dışından Hurşit Taşçı'nın sert şutunda top ağlara gitti. 1-0
45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Hurşit Taşçı, topu filelere gönderdi. 2-0
58. dakikada Bandırmaspor atağında topla buluşan Caner Cavlun, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
73. dakikada sağ kanattan ilerleyen Nalepa’nın pasında Hurşit Taşçı'nın vuruşu filelere gitti. 3-1
90. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Woolery, topu ağlara gönderdi. 4-1
90+7. dakikada Bandırmaspor atağında topla bulaşan Atabey Çiçek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-2
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Özcan Sultanoğlu xx
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu xx, Serkan Odabaşoğlu xx, Burak Süleyman xx (Kravets dk. 67 xx), Donkor xx, Nalepa, Hüsamettin Tut xx, Hakan Yavuz xx (Emirhan Aydoğan dk. 68 x), Hıfsullah İsmail Erdoğan xx, Roshi xx (Ozan Sol dk. 75 x), Yasin Pehlivan xx, Hurşit Taşçı xx (Woolery dk. 88 ?)
Yedekler: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Kanıanga, Hüseyin Can Öztürk, Berat Onur Pınar, Berkay Kurubacak
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Bandırmaspor: Gkelios xx, Fatih Kurucuk xx, Oğuz Kağan Güçtekin xx (Mehmet Özcan dk. 46 xx), Mulumba xx, Sedat Şahintürk xx (Caner Hüseyin Bağ dk. 76 x), Kerim Avcı xx, Dembele xx (Tshibangu dk. 61 x), Holownia xx, Caner Cavlun xx, Levent Ayçiçek xx (Atabey Çiçek dk. 61 x), Berkan Mahmut Keskin xx (Alpay Koldaş dk. 22 x)
Yedekler: Hüseyin Koç, Atabey Çiçek, İsmet Kayahan Eren, Camara, Emir Şenocak, Emre Batuhan Adıgüzel
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Goller: Hurşit Taşçı (dk. 9, 45 ve 73), Woolery (dk. 90) (Sakaryaspor), Caner Cavlun (dk. 58, Atabey Çiçek (dk. 90+7) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Serkan Odabaşoğlu, İsmail Erdoğan, Roshi, Nalepa (Sakaryaspor), Fatih Kurucuk, Holownia, Sedat Şahintürk, Tshibangu, Alpay Koldaş (Bandırmaspor)
Kırmızı kartlar: Nalepa (dk. 90+4) (Sakaryaspor), Tshibangu (90+7) (Bandırmaspor)