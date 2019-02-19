Spor Toto 1. Lig puan durumu

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftası Eskişehirspor - Abalı Denizlispor karşılaşmasıyla sona erdi. Denizlispor 22. haftayı geride bırakırken liderliğini sürdürdü.

19 Şubat 2019, Salı 10:08 Son Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig puan durumu

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftası oynanan maçlarla tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Eskişehirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Abalı Denizlispor, puanını 47'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Ligin 22. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tetiş Yapı Elazığspor-Gençlerbirliği: 1-2

Hatayspor-Adana Demirspor: 1-1

Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok: 2-0

Altay-Boluspor: 1-0

Altınordu-Gazişehir Gaziantep: 1-0

Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor: 3-0

Afjet Afyonspor-Giresunspor: 3-2

Adanaspor-İstanbulspor: 1-1

Eskişehirspor-Abalı Denizlispor: 1-1  

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Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.

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