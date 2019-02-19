Spor Toto 1. Lig puan durumu

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftası oynanan maçlarla tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Eskişehirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Abalı Denizlispor, puanını 47'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Ligin 22. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Tetiş Yapı Elazığspor-Gençlerbirliği: 1-2
Hatayspor-Adana Demirspor: 1-1
Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok: 2-0
Altay-Boluspor: 1-0
Altınordu-Gazişehir Gaziantep: 1-0
Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor: 3-0
Afjet Afyonspor-Giresunspor: 3-2
Adanaspor-İstanbulspor: 1-1
Eskişehirspor-Abalı Denizlispor: 1-1
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Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.