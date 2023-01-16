Spor Toto 1. Lig: Pendikspor: 1 - Erzurumspor FK: 1

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Pendikspor'un, Erzurumspor’u konuk ettiği müsabaka 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
42. dakikada sol taraftan Ufuk Budak’ın ortasında Shala sol ayağıyla topun gelişine şutunu çıkardı. Yakın direk dibine gelen meşin yuvarlak Pendikspor kalecisi Burak Öğür’de kaldı.
56. dakikada Erdem’in sağ kanattan içeri çevirdiği topta Rogerio’nun röveşata denemesinde top kalenin solundan auta gitti.
65. dakikada sağ taraftan gelişen Pendikspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Regattin, bekletmeden pasını Rogerio’ya aktardı. Rogerio’nun şutunda savunmadan seken top Ahmed Ildız ‘ın önünde kaldı. Ahmed’in vuruşunda Erzurumspor savunmasına da çarpan meşin yuvarlak filelere giti. 1-0
90+3. dakikada Erzurumspor atağında Orhan Ovalı’nın Ortasında topa yükselen Mustafa Yumlu, Ahmet Yazar’ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Kutluhan Bilgiç, penaltı noktasını gösterdi.
90+4. Dakikada penaltı vuruşunu kullanmak üzere topun başına geçen Eren Tozlu’nun vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti. 1-1
Stat: Pendik
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Gökhan Memişoğlu xx, Gökmen Baltacı xx
Pendikspor: Burak Öğür xx, Erdem Özgenç xx, Berkay Sülüngöz xx, Hasan Hatipoğlu xx(Aosman dk. 46 x), Ferhat Öztorun xx, Tarık Tekdal xx, Hasan Kılıç xx, Regattin xx, Ahmed Ildız xx(Mesut Özdemir dk. 71 x), Rogerio xx(Ahmet Yazar dk. 89 ?), Kappel xx (Oğulcan Çağlayan dk. 71 x)
Yedekler: Murat Akşit, Murat Akça, Samet Asatekin, Efe Sayhan, Erhan Kara, Arda Aksoy
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş xx, Orhan Ovacıklı xx, Mustafa Yumlu xx, Yakup Kırtay xx, Cengizhan Bayrak xx, Estrela xx, Sefa Akgün xx, Muhammed Özhan x (Olanare dk. 63 x), Shala x(Alican Özfesli dk. 78 x), Ufuk Budak xx(Bergdich dk. 84 ?), Eren Tozlu xx
Yedekler: Rıdvan Yağcı, Fırat Aymak, Özgür Sert, Fırat Şaşi, Muhammet Karahan, Güney Yılmaz, Celal Hanalp
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Goller Ahmed Ildız (dk. 65) (Pendikspor), Eren Tozlu (dk. 90+4 pen.)(Erzurumspor FK)
Sarı kart: Hasan Hatepoğlu (Pendikspor)
İSTANBUL (İHA)