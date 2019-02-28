Spor Toto 1. Lig maçları saat kaçta, ne zaman?

Spor Toto 1. Lig’de 24. haftanın perdesi açılıyor. Ligde 24. haftanın ilk maçında yarın Adanaspor ile Giresunspor, Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda karşılaşacak

28 Şubat 2019, Perşembe 09:58
- A +
Spor Toto 1. Lig maçları saat kaçta, ne zaman?

Spor Toto 1. Lig’de 24. hafta mücadelesi yarın oynanacak Adanaspor-Giresunspor maçıyla başlayacak. Ligde 24. haftanın ilk maçında yarın Adanaspor ile Giresunspor, Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da karşı karşıya gelecek.

Ligde 24. haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Adanaspor-Giresunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

2 Mart Cumartesi:

13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Abalı Denizlispor (Şanlıurfa GAP)

16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Yeni Eskişehir)

16.00 Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep (Osmanlı)

3 Mart Pazar:

13.30 Altınordu-Hatayspor (Bornova)

13.30 Ümraniyespor-Kardemir Karabükspor (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)

19.00 Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği (Zafer)

4 Mart Pazartesi:

19.00 Altay-Balıkesirspor Baltok (İzmir Atatürk)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.