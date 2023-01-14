Spor Toto 1. Lig: Göztepe: 0 - Sakaryaspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Göztepe evinde karşılaştığı Sakaryaspor’a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

23. dakikada sağ kanattan gelen ortayı İsmail Köybaşı kontrol ettikten sonra kaleye gönderdi ve şut direkten döndü. Daha sonra Ali Akman dönen topu tamamlamaya çalışsa da Furkan Köse gol olmasına izin vermedi.

36. dakikada ceza sahasının çevresinde topla buluşan Ali Akman, İsmail Köybaşı’ya ara pası attı ve kaleciyle karşı karşıya kalan İsmail pozisyonu değerlendiremedi.

51. dakikada Ali Akman sağ kanatta bulunan Yasin Öztekin pasını verdi. Yasin'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kenneth Mamah müsait pozisyonda topu kalenin üzerinden dışarı gönderdi.

66. dakikada Roshi’nin sağ kanattan verdiği pasla buluşan Kabongo Kasongo, kaleye şutunu gönderdi ve top az farkla dışarı çıktı.

77. dakikada Burak Süleyman’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içlinde Hakan’ın şutunda top Emir’in eline çarptı ve hakem Muhammet Ali Metoğlu penaltı noktasını gösterdi.

80. dakikada penaltıda topun başında geçen Kasongo meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu xx, Nurettin Dinçer Demir xx, Özcan Sultanoğlu xx, Burak Taşkınsoy xx

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan x, Emir Ortakaya x, Yasin Öztekin x (Marko Kvasina 70. dk x), Romal Palmer x (Kenneth Mamah dk. 46 x), İsmail Köybaşı x, Dino Arslanagic x (Erhan Gottwalt dk. 46 x), Emre Gedik x, Yalçın Kayan x, Atınç Nukan x, Tuğbey Akgün x (Isaac Atanga dk. 82 ?), Ali Akman x (İzzet Furkan dk. 90+2 ?)

Yedekler: Arda Özçimen, Tarık Çamdal, Uğur Yıldız, Efe Saçıkara

Teknik Direktör: Şakir Özkayımoğlu

Sakaryaspor: Furkan Köse xx, Serkan Odabaşıoğlu xx, Isaac Donkor xx, Michal Nalepa xx (Mehmet Akyüz dk. 88 ?), Hüsamettin Tut xx, İsmail Erdoğan xx, Burak Süleyman xx (Çağlayan Menderes dk. 90+6 ?), Odise Roshi xx, Deni Milosevic x (Hakan Yavuz dk. 61 x), Ümit Kurt xx, Kabongo Kasongo xxx

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Bülent Yavuz, Oğuz Yıldırım, Berkay Kurubacak

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Gol: Kabongo Kasongo (dk. 80)

Sarı kartlar: Erhan Gottwalt, Emir Ortakaya, Emre Gedik, Ekrem Kılıçarslan (Göztepe), Burak Süleyman (Sakaryaspor)