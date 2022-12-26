Spor Toto 1. Lig: Göztepe: 0 - Bodrumspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Bodrumspor’u konuk eden Göztepe , rakibine 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
6. dakikada Üzeyir’in uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Erdem meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
25. dakikada Tarık’ın sağdan ortasında iyi yükselen Kvasina’nın kafa vuruşunda kaleci Sousa topu çeldi. Dönen topu önünde bulan Yunus Emre’nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
59. dakikada soldan açılan ortada kafalardan seken top arka direkte Tarık’ın önünde kaldı. Sağ çaprazdan topu kaleye gönderen Tarık’ın şutu az farkla auta gitti.
78. dakikada Yasin’in ortasında Kvasina, arka direkte topla buluştu. Kvasina’nın şutu savunmaya çarparak kornere gitti.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses xx, Cem Özbay xx, Anıl Usta xx
Göztepe: Ekrem xx, Tarık xx (Atanga dk. 70 x), Arslanagic xx, Atınç x, Mihojevic x (Erhan dk. 46 xx), Yunus Emre xx, Yalçın x (Ali Akman dk. 83 ?), Palmer x (Mamah dk. 83 ?), Tijanic xx, Yasin xx, Kvasina x
Yedekler: Arda, Uğur Kaan, Mesut Emre, İzzet, Tuğbey, Efe Can
Teknik Direktör: Şakir Özkayımoğlu
Bodrumspor: Sousa xx, Üzeyir xx, Onur xx, Ali xx, Cenk xx (Recep dk. 50 x), Erkan xx, Samet xx, Erdem xxx, İmeri xx, Kenan xx (Süleyman Güneş dk. 83 ?), Celal xx
Yedekler: Bahri, Süleyman Özdamar, Abdurrahman, Mert, Caner, İsmail
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Gol: Erdem Çetinkaya (dk. 6) (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Onur Akbay (Bodrumspor), Arda Özçimen, Atınç Nukan (Göztepe)
İZMİR (İHA)