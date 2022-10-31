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Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 - Manisa Futbol Kulübü: 3

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu.

31 Ekim 2022, Pazartesi 22:16 Son Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 - Manisa Futbol Kulübü: 3

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

20. dakikada sol kanatta topla buluşan Nizamettin Çalışkan, ceza sahası önündeki takım arkadaşı Adem Büyük’e pasını verdi. Adem Büyük’ün pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Burak Altıparmak, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

23. dakikada topla buluşan Göktuğ Erdem’in gönderdiği uzun ortaya ceza sahası içerisinde yükselen Ahmet Arda Tuzcu, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. 1-1

31. dakika ceza sahası içerisinde Barış Alıcı’dan seken ters topla buluşan Adem Büyük, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2

51. dakikada sol kanattan gelen topa beklemeden vuran Aksel Aktaş’ın şutun top üstten dışarıya çıktı.

80. dakikada Gençlerbirliği ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Nizamettin Çalışkan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Stat: Eryaman

Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu xx, Oğuz Terzi xx, Sezgin Çınar xx

Gençlerbirliği: Zafer Göktuğ Erdem xx (Mert Kula dk. 45, xx), Metehan Mert xx, Gökhan Gül xx, Musa Şahindere (Seyit Ali Kahya dk. 74 x) Barış Alıcı xxx, Grechyshkin xx, Aksel Aktaş xx (İlker Karakaş dk. 57 xx) Bieliaiev xx, Ahmet Arda Tuzcu xx, Serdarcan Eralp xx

Yedekler: Ahmet Köyönü, Atalay Gökçe, Sami Gökhan Altıparmak, Ataberk Gök, İbrahim Baran Kayıkcı, Abdullah Şahindere, Ulusoy Mert Kabasakal

Teknik Direktör: Taşkın Aksoy

Manisa FK: Muhammet Taha Şahin xx, Ayberk Karapo xx, Domgjonas xx, Çağrı Giritoğlu xx, Nizamettin Çalışkan xx, Stark xx (Fırat Sarı dk. 89 ?), Burak Altıparmak xx (Kadir Kaan Yurdakul dk. 89 ?), Diallo xx (Selim Ilgaz dk.76 x), Adem Büyük xx (Grezda dk. 89 ?), Batuhan Kör xx (Mehmet Uysal dk. 68 xx)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Ba, Mert Kuyucu, Oktay Gürdal

Teknik Direktör: Levent Eriş

Goller: Ahmet Arda Tuzcu (dk. 23) (Gençlerbirliği), Burak Altıparmak (dk. 20), Adem Büyük (dk. 31), Nizamettin Çalışkan (dk. 80) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Metehan Mert, Ahmet Arda Tuzcu, Serdarcan Eralp (Gençlerbirliği), Adem Büyük, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Uysal (Manisa FK)

ANKARA (İHA)

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