Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Bodrumspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor , sahasında karşılaştığı Bodrumspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
38. dakikada Rizespor savunmasından aldığı top ile şutunu çeken Samet Yalçın'ın topunu kaleci Tarık Çetin kornere çeldi.
40. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Recep Aydın pasını Kenan Özer'e aktardı. Kenan'ın şutunu kaleci Tarık Çetin kurtardı.
48. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Recep Aydın'ın aşırtmasıyla kaleye doğru giden topu Bahadır Öztürk son anda uzaklaştırdı.
67. dakikada ceza sahası dışında Kubilay Kanatsızkuş'un pasıyla topla buluşan Sefa Yılmaz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
79. dakikada ceza sahası içerisinde Alper Potuk'a yapılan faul sonrasında hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Emrircan Altıntaş'ın meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 2-0
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Alper Akarsu xx, Oğuz Terzi xx, Emrah Ünal xx
Çaykur Rizespor: Tarık xxx, Ercan xx (Alberk dk. 46 xx), Emirhan xx, Koray xx, Kerem xxx (Grahovac dk. 86 ?), Alper xx (Papa dk. 86 ?), Miya xx (Sefa dk. 46 xx), Mithat xxx, Benhur xx (Emircan dk. 73 xx), Kubilay xxx
Yedekler: Zafer, Seyfettin Anıl, Hurk
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Bodrumspor: Sousa x, Cenk x, Süleyman x, Onur x, Üzeyir x, Recep x (Koray Kılınç dk. 78 x), Abdurrahman x (Erkan dk. 63 x), Samet xx, Erdem x (Bahadır dk. 63 x), Celal x (Adis dk. 72 x), Kenan xx
Yedekler: Bahri, Ali, Süleyman, Apti Mert, Dejan, İsmail
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Sefa Yılmaz (dk. 67), Emircan Altıntaş (dk. 79 pen.) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Tarık Çetin, Mithat Pala (Çaykur Rizespor) Onur Akbay, Celal Dumanlı (Bodrumspor)
RİZE (İHA)