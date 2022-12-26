Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 - Çaykur Rizespor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Çaykur Rizespor ’u konuk eden Altınordu, rakibiyle golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar:
18. dakikada sağ çaprazdan ceza alanı içine yapılan ortada topla buluşan Ahmet İlhan Özek'in şutu yandan az farkla auta gitti.
28. dakikada savunma arkasına atılan topta kaleci Ali Emre Yanar, Kubilay Kanatsızkuş’tan önce kayarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
32. dakikada Alberk Koç’un soldan ceza alanı içine yaptığı ortada Bolasie Yala’nın kafa vuruşunu Ali Emre Yanar, kornere çeldi.
68. dakikada Volkan Fındıklı’nın uzun pasında topla buluşan Şeref Özcan, topla ceza sahasına kadar girdi. Şeref Özcan’ın pasında topla buluşan Ahmet İlhan Özek, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
74. dakikada kornerden gelen topa röveşata vuran Emirhan Topçu’nun şutunu Erdi Dikmen çizgiden çıkardı.
81. dakikada Ali Dere’nin ortasında kale önünde topla buluşan Gökberk Efe’nin şutu üstten auta gitti.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Ramazan Keleş xx, Mehmet Kapluhan xx, Hüseyin Aylak xx
Altınordu: Ali Emre Yanar xx, Rıdvan Koçak xx, Rahmi Salih Kaya x (Volkan Fındıklı dk. 62 x), Erdi Dikmen xx, Ali Dere xx, Hasan Hüseyin Acar x (Muzaffer Kocaer dk. 78 x), Şeref Özcan xx (Gökberk Efe dk. 78 x), Metehan Yılmaz xx, Kubilay Aktaş xx, Emircan Gürlük xx, Ahmet İlhan Özek xx
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Yalçın Arslan, Alperen Selvi, Furkan Metin, Sami Satılmış, Abdullah Soğucak, Furkan Yöntem
Teknik Direktör: Gökhan Ünal
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin xx, Emircan Altıntaş x (Sefa Yılmaz dk. 23 xx), Bahadır Öztürk xx, Emirhan Topçu x, Alberk Koç xx (Ercan Coşkun dk. 72 x, Eren Emre Aydın xx (Enriko Papa dk. 72 x), Alper Potuk xx, Kubilay Kanatsızkuş xx, Mithat Pala xx, Bolasie Yala x (Farouk Miya dk. 60 x), Deniz Hümmet xx
Yedekler: Emre Ezen, Zafer Görgen, Ronaldo Mendes, Seyfettin Anıl Yaşar, Berkay Uzun, Muhammet Enes Şebelek
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Sarı kartlar: Hasan Hüseyin Acar, Metehan Yılmaz, Kubilay Aktaş (Altınordu), Alper Potuk (Çaykur Rizespor)
İZMİR (İHA)