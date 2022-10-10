Spor Toto 1. Lig: Altay: 0 - Çaykur Rizespor: 2

Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Altay, konuk ettiği Çaykur Rizespor ’a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
35. dakikada sol kanattan atak yapan Rizespor’da Alberk Koç’un ortasına ters bir vuruş yapan Kutay Yokuşlu’nun pozisyonunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla kornere çıktı.
45+2. dakikada sol kanattan gelişen Rizespor atağında Alberk Koç’un çizgiye inerek kale önüne çevirdiği topa gelişine sol ayağıyla vole vuran Kubilay Kanatsızkuş, topu filelerle buluşturdu. 0-1
64. dakikada gelişen Rizespor atağında Benhur’un pasıyla topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş, ceza sahası sol çaprazından kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
66. dakikada orta alandan yüklenen Rizespor’da Alper Potuk’un ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Benhur’un vuruşunda top kalenin solundan yerden az farkla auta çıktı.
82. orta alandan atak yapan Rizespor’da defanstan seken topla buluşup kaleciyle karşı karşıya kalan Benhur, şutunu atsa da top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıktı.
90+2 dakikada sol kanattan yüklenen Rizespor'da Benhur'un ceza sahası yayına çevirdiği topa gelişine vuran Emircan Altıntaş'ın şutunu kaleci Ozan Evrim Özenç kurtardı.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Oğuz Kaan Çalışır xx, Özcan Sultanoğlu xx
Altay: Ozan Evrim Özenç xx, İbrahim Öztürk xx, Kutay Yokuşlu x(Enes Yetkin dk. 68 x), Efe Sarıkaya xx, Salih Sarıkaya xx, Mohammad Naderi xx, Ceyhun Gülselam x(Murat Uluç dk. 79 x), Arda Gezer xx, Eren Erdoğan x(Mehmet Gündüz dk. 79 x), Yusuf Tekin x(Erdem Özcan dk. 68 x), Marco Paixao x
Yedekler: Eren Karataş, Mustafa Çalışkan, Sefa Özdemir, Nurettin Küçükdeniz, Tugay Gündem, Ege Parmaksız
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin xx, Kerem Kalafat xx, Bahadır Öztürk xx, Emirhan Topçu xx, Alberk Koç xx (Ercan Coşkun dk. 89 ?), Koray Altınay xx (Srdan Grahovac dk. 81 ?), Mithat Pala xx(Seyfettin Yaşar dk. 89 ?), Sefa Yılmaz xx (Emircan Altıntaş dk. 77 x), Benhur Keser xx, Alper Potuk xx, Kubilay Kanatsızkuş xxx(Anthony van den Huuk dk. 77 x)
Yedekler: Emre Ezen, Zafer Görgen, Yannick Bolasie, Berkay Uzun, Enriko Papa
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Kubilay Kanatsızkuş (dk. 45+2 ve 64) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Sefa Yılmaz, Mithat Pala, Alper Potuk(Çaykur Rizespor), Efe Sarıkaya, Murat Uluç, Mohammad Naderi (Altay)
İZMİR (İHA)