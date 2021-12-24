Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 2 - Kocaelispor: 0

Spor Toto 1. Lig 19. haftasında Adanaspor sahasında Kocaelispor’u ağırladı. Maç Adanaspor’un 2-0 üstünlüğüyle bitti.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Pereira’nın pasında topu kontrol eden Yiğitali, kaleyi karşıdan gören açıdan şutunu çekti. Kaleci Karacic sağ çapraza uzanarak topu kornere çeldi.

14. dakikada İsmail rakipten topu kaparak depar atarak rakip sahasına kadar ilerledi. Ardından İsmail yerde ceza alanına topu gönderdi. Fıratcan topa gelişine vurdu. Kaleci Korcan iki hamlede topu kontrol etti.

18. dakikada Fıratcan orta sahadan aldığı topu kenar çizgisine kadar sürükleyip ceza sahası içerisine ortasına açtı. Tetteh’ten önce Alpay’ın kritik müdahalesiyle top kornere çıktı.

19. dakikada korner atışından Celil ortasını açtı. Roche altı pas içerisinde kafayla vuruşunu gerçekleştirdi. Alpay’dan seken top ağlarla buluştu. 1-0

34. dakikada İsmail soldan ceza alanına ortasını açtı. Tetteh kafa ile topu aşırttı. Topa arka direkte bulunan Fıratcan gelişine şut çekti. Top direğin yanından az farkla auta çıktı.

45+2. dakikada Diop’un basında Benhur topu alarak ceza sahası içerisine girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalayan Benhur vuruşunu yaptı. Kaleci Karacic’in kritik müdahalesiyle top kornere çıktı.

52. dakikada Fıratcan’ın sağdan ortasında Ahmethan kafa vuruşunu yaptı. Top direğin yanından az farkla auta çıktı.

59. dakikada Celil ceza sahası yayı önündeki serbest vuruşunu kullanmak için topun başına geçti. Celil’in şutundan top az farkla üstten auta çıktı.

87. dakikada Tisdell, sol kanattan içeri sokulmak isteyen İsmail’e faul yaptı. Hakem Tisdell’e sarı kart gösterdi. Tisdell ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

90+1. dakikada Fıratcan’ın sol kanada gönderdiği topu alan İsmail ceza sahasına sokuldu. Kaleciyle baş başa kalan İsmail’in şutunu kaleci Korcan kurtardı.

90+2. dakikada ceza yayına kadar sokulan Bruns, yerden şutunda top direkten döndü. Sol çapraza giden topu İsmail kontrol ederek kaleye paralel gönderdi. Arka direkteki Fıratcan boş durumda yakın mesafeden vuruşu yaparak topu ağlarla buluşturdu. 2-0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Cemal Alpay xx, Mehmet Şengül xx

Adanaspor: Karacic xx , Donkor xx, Evren Korkmaz xx, Roche xx (Kingsley dk. 90+6 ? ), Hıfsullah İsmail Erdoğan xx, Fıratcan Üzüm xx, Benasser xx, Uğurcan Yazğılı xx, Celil Yüksel xx (Rüştü Hanlı dk. 90+6 ?), Ahmethan Köse xx (Kadir Keleş dk. 83 ?), Tetteh xx (Bruns dk. 77 x)

Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Muhammet Ömer Çakı, Harun Kaya, Bruns, Rüştü Hanlı, Kıngsley Innocent, Kadir Keleş, Muhammed Fatih Ardıç, İbrahim Aksu

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Kocoelispor: Korcan xx, Alpay xx, Dİogo xx, Semih xx (Mevlüt Çelik dk. 76 x), Atila xx, Omolo xx (Mandjeck dk. 71 x), Mehmet Taş xx, Pereira xx (Tisdell dk. 46 x), Yiğitali xx (Kubilay dk. 46 x), Benhur xx, Diop xx (İsa Nalbant dk. 84 ?)

Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Mevlüt Çelik, İlyas Kubilay Yavuz, İsa Nalbant, Constant Mandjeck, Taha Batuhan Yayıkcı, Denizalp Özdemir, Tisdell, Dilavar Güçlü

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Goller: Roche (dk. 19), Fıratcan (dk. 90+2) (Adanaspor)

Kırmızı Kart: Tisdell (dk. 87) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Celil Yüksel (Adanaspor), Mehmet Taş, Semih Karadeniz, Omolo, Mandjec (Kocaelispor)

ADANA (İHA)