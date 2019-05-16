Spor Toto 1. Lig 34. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig’de sezonun 34. ve son haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

16 Mayıs 2019, Perşembe 13:13
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Spor Toto 1. Lig 34. hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

16.30 Altay-Birevim Elazığspor: Yalçın Taşkınfurat

16.30 Boluspor-Eskişehirspor: Sinan Dereci

16.30 Balıkesirspor Baltok-Hatayspor: Murat Erdoğan

16.30 Afjet Afyonspor-Ümraniyespor: Sarper Barış Saka

18 Mayıs Cumartesi:

16.30 Gençlerbirliği-Adana Demirspor: Ali Şansalan

16.30 Adanaspor-Osmanlıspor: Burak Şeker

16.30 İstanbulspor-Abalı Denizlispor: Yasin Kol

16.30 Giresunspor-Altınordu: Mustafa Öğretmenoğlu

16.30 Kardemir Karabükspor-Gazişehir Gaziantep: Atilla Karaoğlan

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