Spor Toto 1. Lig 34. hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
16.30 Altay-Birevim Elazığspor: Yalçın Taşkınfurat
16.30 Boluspor-Eskişehirspor: Sinan Dereci
16.30 Balıkesirspor Baltok-Hatayspor: Murat Erdoğan
16.30 Afjet Afyonspor-Ümraniyespor: Sarper Barış Saka
18 Mayıs Cumartesi:
16.30 Gençlerbirliği-Adana Demirspor: Ali Şansalan
16.30 Adanaspor-Osmanlıspor: Burak Şeker
16.30 İstanbulspor-Abalı Denizlispor: Yasin Kol
16.30 Giresunspor-Altınordu: Mustafa Öğretmenoğlu
16.30 Kardemir Karabükspor-Gazişehir Gaziantep: Atilla Karaoğlan