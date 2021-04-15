Spor Toto 1. Lig 30. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftası oynanan üç karşılaşmayla tamamlandı. Ligde bugün yapılan maçlarda Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanda Beypiliç Boluspor’u 4-1, Bursaspor da sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor’u 2-1 yenerken, Ankaraspor da evinde Altay ile 2-2 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig’de sahasında Ankara Keçiörengücü’nü 2-1 mağlup eden GZT Giresunspor, puanını 63’e çıkartarak liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Tuzlaspor-Eskişehirspor: 5-2
Altınordu-Adana Demirspor: 0-1
GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1
Menemenspor-Yılport Samsunspor: 2-2
Adanaspor-Akhisarspor: 3-1
Aydeniz ET Balıkesirspor-İstanbulspor: 1-2
Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-4
Ankaraspor-Altay: 2-2
Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig’de 30. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TAKIM O G B M A Y P
1.GZT GİRESUNSPOR 30 19 6 5 49 21 63
2.ADANA DEMİRSPOR 30 17 7 6 51 26 58
3.YILPORT SAMSUNSPOR 30 16 10 4 47 28 58
4.ALTAY 30 17 3 10 57 33 54
5.İSTANBULSPOR 30 16 6 8 53 32 54
6.ALTINORDU 30 15 7 8 49 42 52
7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 30 14 7 9 40 25 49
8.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 30 12 8 10 39 38 44
9.TUZLASPOR 30 13 5 12 42 45 44
10.BURSASPOR 30 13 4 13 49 47 43
11.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 30 11 6 13 38 39 39
12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 30 10 5 15 31 36 35
13.ADANASPOR 30 9 7 14 41 44 34
14.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR 30 8 8 14 31 43 32
15.MENEMENSPOR 30 6 13 11 34 49 31
16.AKHİSARSPOR 30 7 4 19 32 54 25
17.ANKARASPOR 30 5 8 17 26 50 23
18.ESKİŞEHİRSPOR 30 1 8 21 21 78 8
Not: Eskişehirspor’un 3 puanı silinmiştir.
31. hafta
Spor Toto 1. Lig’de 31. hafta maçlarının programı şöyle:
17 Nisan Cumartesi:
16.00 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)
19.00 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana)
18 Nisan Pazar:
13.30 Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Eskişehir Yeni)
16.00 Akhisarspor-Altınordu (Spor Toto Akhisar)
19.00 İstanbulspor-Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19 Nisan Pazartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Altay-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)