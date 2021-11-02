Spor Toto 1. Lig’de 11. hafta yapılan 2 maçla tamamlandı. Haftanın kapanış müsabakalarında Bursaspor , Ankara Keçiörengücü’nü, Adanaspor da Altınordu’yu konuk etti. Bursaspor, başkent temsilcisini 2-0 yenerken, Adanaspor ekibi ise İzmir ekibini 1-0’lık skorla geçti.

Spor Toto 1. Lig’de 11. haftaya 24 puan ve averajla MKE Ankaragücü’nün önünde lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahasında Tuzlaspor’u 2-1 yendi. MKE Ankaragücü ise deplasmanda Eyüpspor’a 2-0 yenildi. Bu sonuçla İstanbul temsilcisi rakibinin 3 puan önüne geçerek liderliğini korudu.

Haftayı galibiyetle kapatan Eyüpspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor, zirve takibini sürdürdü.

Sonuçlar

Ligde 11. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: 2-0

Manisa FK-Beypiliç Boluspor: 2-2

Eyüpspor-MKE Ankaragücü: 2-0

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Tuzlaspor: 2-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor: 2-1

Altaş Denizlispor -Kocaelispor: 1-1

Gençlerbirliği-İstanbulspor: 0-2

Bursaspor-Ankara Keçiörengücü: 2-0

Adanaspor-Altınordu: 1-0

Puan durumu

Ligde tamamlanan 11. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 11 8 3 0 21 4 17 27

2. MKE ANKARAGÜCÜ 11 7 3 1 19 8 11 24

3. EYÜPSPOR 11 7 2 2 19 12 7 23

4. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 11 7 1 3 17 11 6 22

5. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 11 7 0 4 20 10 10 21

6. KOCAELİSPOR 10 5 2 3 10 10 0 17

7. BURSASPOR 10 4 2 4 14 13 1 14

8. TUZLASPOR 10 4 2 4 10 10 0 14

9. GENÇLERBİRLİĞİ 10 4 2 4 12 16 -4 14

10. İSTANBULSPOR 10 4 1 5 14 13 1 13

11. BEYPİLİÇ BOLUSPOR 10 3 3 4 11 11 0 12

12. YILPORT SAMSUNSPOR 10 3 3 4 14 16 -2 12

13. ADANASPOR 11 3 3 5 13 16 -3 12

14. ALTAŞ DENİZLİSPOR 10 3 2 5 10 13 -3 11

15. NASADOGE MENEMENSPOR 10 3 2 5 12 18 -6 11

16. MANİSA FK 11 3 1 7 14 20 -6 10

17. ALTINORDU 11 3 1 7 12 23 -11 10

18. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 10 2 1 7 8 16 -8 7

19. BALIKESİRSPOR 10 2 0 8 7 17 -10 6

Gelecek haftanın programı

Spor Toto 1. Lig’de 12. hafta 5 Kasım Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak. Haftanın programı şöyle:

5 Kasım Cuma:

20.00 Tuzlaspor-Altaş Denizlispor (Vefa)

20.00 İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

6 Kasım Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Yılport Samsunspor-Manisa FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 MKE Ankaragücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eryaman)

19.00 Altınordu-Eyüpspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

7 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

16.00 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Bursaspor (Kocaeli)

AA