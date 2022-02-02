Transfer döneminin en popüler isimlerinden biri olan Dortmund’un Norveçli yıldızı Erling Haaland için kulüplerden önce spor markaları anlaşma için amansız bir yarışa girdi.

Alman basınında yer alan habere göre, Puma ve Nike Dortmund’un forvetine 5 yıllık toplam sponsorluk sözleşmesi olarak 50 milyon euro gibi bir teklifte bulundu. Dev spor markaları oyuncunun temsilcisi Mino Raiola ile görüşürken kararın kısa zamanda verileceği iddia edildi.

Salzburg forması giyerken anlaşma imzaladığı Nike ile sponsorluk sözleşmesi sona eren Erling Haaland 5 yılda sponsorluk gelirini 50 katı arttırmış oldu.

Erling Haaland, Borussia Dortmund formasıyla 2 yılda çıktığı 79 maçta 80 gole imza atarken, 21 de asist yaptı.