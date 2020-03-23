Spor kulüplerinden Abdurrahim Albayrak'a destek ve geçmiş olsun mesajı
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşinin corona virüs testlerin pozistif çıktığı resmiyet kazandı ve Sarı Kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından bu olayı duyurdu. Fenerbahçe bu haberin ardından kendisine ait sosyal medya hesabından hem destek hem de geçmiş olsun mesajı sosyal medya üzerinden yayınlandı. Kısa sürede spor kulüpleri de Abdurrahim Albayrak'a destek veren mesajlar attılar.
Galatasaray'dan son dakika Abdürrahim Albayrak açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Abdürrahim Albayrak'a yapılan Corona Virüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Bu açıklamanın hemen ardından ezeli rakip ebedi dost Fenerbahçe'den hem destek hem de geçmiş olsun mesajı sosyal medya üzerinden yayınlandı. Kısa sürede spor kulüpleri de Abdurrahim Albayrak'a destek veren mesajlar attılar.
İşte Fenerbahçe'nin mesajı:
Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz.
Kulüplerin attığı tweetler
https://twitter.com/fcbarcelona_tr/status/1242031597722963968
https://twitter.com/KayserisporFK/status/1242031426691829760
https://twitter.com/GaziantepFK/status/1242031826883002371
https://twitter.com/SivassporKulubu/status/1242032447417724928
https://twitter.com/konyaspor/status/1242033224144113665
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1242030645922205697