Galatasaray'dan son dakika Abdürrahim Albayrak açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Abdürrahim Albayrak'a yapılan Corona Virüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bu açıklamanın hemen ardından ezeli rakip ebedi dost Fenerbahçe'den hem destek hem de geçmiş olsun mesajı sosyal medya üzerinden yayınlandı. Kısa sürede spor kulüpleri de Abdurrahim Albayrak'a destek veren mesajlar attılar.

İşte Fenerbahçe'nin mesajı:

Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz.