Spor İl Müdürü Uysal, yıldız futbolcuları ödüllendirdi

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSA'da Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal, Futbol Altyapı Gelişim Projesi kapsamında oluşturulan U13 Gelişim Liginde başarılı bir performans sergileyen yıldız futbolcuları ödüllendirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliğiyle hayata geçirilen Futbol Altyapı Gelişim Projesinin 2019 yılı sezonu sona erdi.

Yetenekli çocukların tespit edilmesi ve yetiştirilerek Türk futboluna kazandırılması amacıyla başlatılan Proje kapsamında oluşturulan U13 Gelişim Liginde, aralarında Bursa’nın da yer aldığı 12 ili temsil eden takımlar mücadele etti. Gelişim Liginde sergiledikleri başarılı performansla dikkat çeken Bursalı yıldız futbolcularla Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezinde bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal, zorlu müsabakalardan başarıyla dönen futbolcuları ve antrenörlerini kutladı. Şube Müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda Futbol Altyapı Gelişim Projesini önemsediklerini belirten İl Müdürü Hüseyin Uysal, yetenekli çocukların Türk futboluna kazandırılacağı projeye destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Gelişim Liginde Bursa’yı başarıyla temsil eden sporculara başarılarının devamını dileyen Uysal, toplantı sonunda yıldız futbolculara hediye çeki verdi.

FOTOĞRAFLI