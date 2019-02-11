Hayatını kaybeden spor hekimi Bülent Zeren’in cenazesi toprağa verildi.

Karşıyaka Spor Kulübünün sembol isimlerinden Zeren için ilk tören kulübün yelken şubesinde gerçekleştirildi. Buradaki törende sonra Beşikçioğlu Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Namazdan önce Zeren’in oğlu Can Zeren, taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Zeren’in yakınlarının yanı sıra aralarında Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, teknik direktör Yılmaz Vural’ın da yer aldığı spor dünyasından birçok isim katıldı.

Zeren’in cenazesi, Doğançay Mezarlığı’nda defnedildi.

Birçok sporcunun tedavisini gerçekleştiren ve Karşıyaka’nın sembol isimlerinden 71 yaşındaki ortopedi ve travmatoloji uzmanı Bülent Zeren, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Karşıyaka Spor Adamları Derneğinin (KARSAD) başkanlığını yürüten Zeren’in "Futbol Takım Doktorluğu" adında bir kitabı da bulunuyordu.

AA