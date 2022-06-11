Spor Genel Müdür Yardımcısı ve Konya 2021 Genel Koordinatör Yardımcısı Veli Ozan Çakır, bu organizasyon için yapılan tesislerle birlikte Konya'nın artık bütün olimpik branşların yapılabileceği bir şehir haline geleceğine dikkati çekti. Çakır, 09-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek oyunlarda Türkiye olarak hedeflerinin madalya rekoru kırmak olduğunu söyledi.

"İLK KEZ AKTİF 56 ÜLKENİN DE KATILIMI BEKLENİYOR"

"Büyük ihtimalle tarihin en kalabalık İslami Dayanışma Oyunlarına ev sahipliği yapacağız" diyen Çakır, "Bundan önce en kalabalık oyunlar Bakü'de gerçekleşmişti, orada 2 bin 800'e yakın sporcu vardı. Biz Konya'da 6 bine yakın sporcunun katılımını bekliyoruz çünkü çok bir ilgi var. İslami Dayanışma Spor Federasyonu'nun (ISSF) 57 üyesi bulunuyor. Suriye'nin üyeliği askıda olduğu için, kalan aktif 56 ülkenin tamamı yüksek ihtimalle buraya katılacak. Daha önce 56 ülkenin katılımıyla hiçbir organizasyon gerçekleşmemişti, Türkiye bu anlamda bir ilk olacak. Zaten adı 'dayanışma' olan bu organizasyonda bütün ülkelerin birlikte olmasını istiyoruz" diye konuştu.

"KONYA'DA OLİMPİK BRANŞLARININ TAMAMI YAPILABİLECEK"

Tesislerin büyük oranda hazır olduğunu, uluslararası müsabakalar için onaylı malzeme teminlerinin sürdüğünü ifade eden Çakır, şunları söyledi: "Tesislerimizin çoğunluğu tamamlandı, atletizm ve yüzme salonları ile veledromun kısa sürede açılışı yapılacak, mevcut tesisler tamamen yenilendi. Tesislerimiz bundan sonra bütün uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek statüde olacak. Bu anlarda Konya şehrimiz ciddi bir kazanım elde etmiş oldu. Konya artık, olimpik branşların nerdeyse tamamının yapılabileceği, Avrupa ve dünya şampiyonalarının düzenleneceği bir şehir haline geldi."

"SON DÖNEMLERDEKİ BÜYÜK BAŞARILAR ORTADA"

Türk sporcularının oyunlara iyi hazırlandığını belirterek, hedeflerinin madalya rekoru kırmak olduğunu ifade eden Veli Ozan Çakır, şöyle devam etti: "Açıkçası bu gibi büyük organizasyonlarda öngörüde bulunmak zor ama benim için asıl sürpriz, Türkiye'nin birinci sırada olmaması olur. Ama çok güçlü rakiplerimiz ve iyi spor ülkeleri var. Bu bilinçle genç sporcularımız çok iyi hazırlandı. Son dönemde tüm branşlarda gelen madalyalar, uluslararası şampiyonluklar ortada. Bunları bir araya koyduğumuzda 5'inci İslami Dayanışma Oyunlarında da rekorlara imza atacağına inanıyoruz."

OYUNLAR İÇİN BÜYÜK SEFERBERLİK

Uluslararası basının da oyunlara büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Çakır, "Sporculardan antrenörlere, basın mensuplarından yönetici ve sporseverlere kadar tüm konuklarımızı en iyi şekilde ağırlayacağız. Herkesin keyif alacağı, güzel vakit geçireceği bir organizasyona imza atacağımızdan şüphe duymuyoruz. Zaten ülke olarak çoklu spor organizasyonlarında eşsiz bir tecrübeye sahibiz. Bundan önce hem yaz, hem kış, hem de Akdeniz Oyunları gibi birçok büyük etkinliğe ev sahipliği yaptık. Şimdi Bakanlığımız, federasyonlarımız, Konya halkı, Valilik ve Büyükşehir Belediyemiz, herkes seferber oldu. Hazırlıklarımız sorunsuz ve eksiksiz şekilde devam ediyor" dedi.

ERCAN ATA - CELAL ATALAY / ANKARA,(DHA)