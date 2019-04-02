Spor dünyasını yenilenen ofisine taşıdı

Çatısı altında bulundurduğu Maçkolik, Perform, Opta, Goal ve Sahadan gibi markalarla dijital spor içeriğinde dünyanın en büyüğü olan DAZN Group, Türkiye ofisini tamamen yeniledi.

DAZN Group’un İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan dört katlı binası bahçeden en üst kata kadar tamamen yenilenerek keyifli bir yaşam alanı oluşturuldu. Sporun birleştirici ve rekabetçi ruhunu binanın her metrekaresinde yansıtan ofisin mimari tasarımı Kayhan Kaya Mimarlık tarafından gerçekleştirildi.

Futbol dolu bahçe

Konumu ve geçmişi itibariyle sporseverler için ikonik bir yapı olan binanın bahçesine girişte ziyaretçileri dünyanın her bölgesinden futbol takımlarına ait atkılar karşılıyor. Dünya Kupası finallerinin oynandığı stadyumların yönlerini gösteren yön okları, korner direkleri ve kenar reklam panoları ile renklenen bahçede, çalışanların dinlenme zamanlarını geçirebilecekleri izole bir dinlenme alanı da bulunuyor. Arka bahçedeki açık spor alanı ise çalışanların birlikte eğlenerek aktif spor yapmalarına olanak tanıyor.

Birlikte çalışıp birlikte eğleniyorlar

Bahçe katındaki kapalı alan, çalışanların ve misafirlerin binada geçirdiği saatleri daha da keyifli kılmayı amaçlıyor. Bu alanda yer alan 1990 Dünya Kupası’nın lisanslı tilt makinesi Türkiye’de tek olma özelliğini taşırken, ayak bilardosu masası, konsol oyunlarına ayrılan özel alan, langırt ve masa tenisinin de bulunduğu alandaki tribün, tüm ekibin bir arada dev ekranda spor karşılaşmalarını izleyebilmesini sağlıyor. Bu alanın aydınlatması, tavandaki 8x4 metrelik neon futbol sahası şeklindeki tasarlanan dev aydınlatma ile gerçekleştiriliyor.





İçeride Michael Jordan karşılıyor

Girişte yer alan kayar kapının üzerindeki Michael Jordan görseli, kapının her açılışında efsane basketbolcunun elindeki topla beyaz neon potaya smaç yapmasını sağlarken, bina merdivenlerinde Dünya Kupası efsanelerinin dev görselleri yer alıyor. Üst katta yer alan açık ofis, toplantı odası ve genel müdür odasında korner direkleri, toplar, kramponlar büyük ebatlı spor görselleri ile destekleniyor. Ortak yemek alanının bulunduğu çatı katında, dış ortam sesini içeriye almayan dinlenme odaları ve canlı yayınlar için izole edilmiş profesyonel kayıt odası yer alıyor.





DAZN Group hakkında:

İngiltere merkezli DAZN Group, dünyanın en büyük dijital spor içeriği sağlayıcısı ve yayıncısıdır. Önceki adı Perform olan şirket, gerçekleştirdiği isim değişikliği ile son kullanıcıya ve şirketlere sunduğu ürün ve servisleri farklı marka çatıları altına almıştır. DAZN markası ile Maçkolik ve Goal gibi internet sitelerini ve uygulamalarını sporseverlerle buluşturmakta, Perform markası ile de Opta gibi B2B içerik servislerini kurumsal iş ortaklarına sağlamaktadır. Yaklaşık 3 bin çalışanı bulunan DAZN Group, dünya genelinde 46 ofis ile hizmet vermektedir.