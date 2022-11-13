Taksim İstiklal Caddesi'nde vatandaşlarımızın can kaybı ve yaralanmalarına sebebiyet veren bir patlama meydana geldi. Yaşanan üzücü olay sonrası spor camiasından milletimize başsağlığı mesajları paylaşıldı. İşte spor camiasından konuya ilişkin yapılan paylaşımlar:

Türkiye Futbol Federasyonu

'Acımız büyük'

"İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayı derin bir üzüntüyle takip ediyoruz.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Olay yerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"





Türkiye Basketbol Federasyonu

"Türkiye Basketbol Federasyonu olarak İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz"

Hidayet Türkoğlu

"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara şifa diliyorum. Masumları hedef alan terörü lanetliyorum"

Adana Demirspor

"Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını temenni ediyor, tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz"

Alanyaspor

"İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz"

Antalyaspor

"İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz. Olay yerinde bulunan yaralı vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz"

Başakşehir﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz"

Beşiktaş

'Milletimizin Başı Sağ Olsun'

"İstanbul Beyoğlu’nda meydana gelen patlamanın ardından İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamayla ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 53 kişinin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Elim olay neticesinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, aziz milletimize başsağlığı dileriz"

Fatih Karagümrük

"İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz"

Fenerbahçe

"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz"

Galatasaray

"İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını diliyor, olay yerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

Gaziantep FK

"İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını diliyor, olay yerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

Giresunspor

"İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada can kaybının olmamasını temenni ediyor, olay yerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

Hatayspor

"İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, can kaybının artmamasını temenni ediyoruz"

Kasımpaşa

"İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz"

Kayserispor

"İstanbul'da İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun"

MKE Ankaragücü

"İstanbul'da meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını diliyor, olay yerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

Sivasspor

"İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamayı üzüntüyle takip ediyoruz. Olay yerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

Trabzonspor

"İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz"

Ümraniyespor

"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, can kaybı olmamasını temenni ediyoruz"

Bursaspor

"İstanbul'da meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını temenni ediyor, olay yerinde olan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

Gençlerbirliği

"İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılara acil şifalar dileriz"

Göztepe

"İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını temenni ediyor, patlama anında olay yerinde olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

Anadolu Efes

"Taksim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyor; daha fazla can kaybı olmamasını temenni ediyoruz"

Darüşşafaka Basketbol

"Taksim'de meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ulusumuzun başı sağ olsun"

Berkan Kutlu

"İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yararlananlara da acil şifalar diliyorum"

Cengiz Ünder

"İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki patlama sonucunda yaşamını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralananlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimizin başı sağ olsun"

Çağlar Söyüncü

"İstanbul’daki bombalı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yararlılara da acil şifa diliyorum. Masum insanlar ölmesin"

Ozan Tufan

"İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamada yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Can kaybının artmaması, yaralılarımızın sağlıklarına kavuşmaları en büyük temennim"

Uğurcan Çakır

"İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise baş sağlığı diliyor, yaralıların en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Çok üzgünüm, çok geçmiş olsun…"

Vedat Muriqi

"Geçmiş olsun, tüm dualarım sizinle"