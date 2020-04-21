Spor dünyasından Kaan Öztürk'ün ölümü sonra başsağlığı mesajları

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un U19 takımda forma giyen genç oyuncu Kaan Öztürk geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Bu acı haberin duyulmasının ardından spor dünyası başsağlığı mesajında bulundular.

21 Nisan 2020, Salı 13:10 Son Güncelleme:
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Spor dünyasından Kaan Öztürk'ün ölümü sonra başsağlığı mesajları

Eskişehirspor’un U19 takımında forma giyen yetenekli genç oyuncu Kaan Öztürk (20) trafik kazasında hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre sürücü Kaan Öztürk idaresindeki 26 UD 308 plakalı araç, dün gece saatlerinde Kütahya istikametinden gelirken yoldan çıktı. Çevre yolu istikametine seyir halinde iken Ahmet Kanatlı Lisesi karşısında aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje daha sonra da aydınlatma direğine çarpan Öztürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bu acı haberin duyulmasının ardından spor dünyası başsağlığı mesajında bulundular. İşte mesajlar... 


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