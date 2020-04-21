Spor dünyasından Kaan Öztürk'ün ölümü sonra başsağlığı mesajları
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un U19 takımda forma giyen genç oyuncu Kaan Öztürk geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Bu acı haberin duyulmasının ardından spor dünyası başsağlığı mesajında bulundular.
Eskişehirspor’un U19 takımında forma giyen yetenekli genç oyuncu Kaan Öztürk (20) trafik kazasında hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre sürücü Kaan Öztürk idaresindeki 26 UD 308 plakalı araç, dün gece saatlerinde Kütahya istikametinden gelirken yoldan çıktı. Çevre yolu istikametine seyir halinde iken Ahmet Kanatlı Lisesi karşısında aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje daha sonra da aydınlatma direğine çarpan Öztürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bu acı haberin duyulmasının ardından spor dünyası başsağlığı mesajında bulundular. İşte mesajlar...
https://twitter.com/Akhisarspor/status/1252555277590835200
https://twitter.com/Goztepe/status/1252555072627716097
https://twitter.com/kasimpasa/status/1252551515686002691
https://twitter.com/KayserisporFK/status/1252548063438278656
https://twitter.com/TFF_Org/status/1252531936788123648
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1252540092645859329
https://twitter.com/Antalyaspor/status/1252538790800998401
https://twitter.com/Ankaragucu/status/1252538152876728321
https://twitter.com/Trabzonspor/status/1252537066975617026
https://twitter.com/KonyasporAS/status/1252536412102066176
https://twitter.com/Erol_Bulut/status/1252534432843608064
https://twitter.com/Alanyaspor/status/1252534386324434944
https://twitter.com/ibfk2014/status/1252534222755168256
https://twitter.com/Denizlispor/status/1252534119181029377
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1252532870146658310
https://twitter.com/BursasporSk/status/1252531460281597952
https://twitter.com/SivassporKulubu/status/1252531211605553154
https://twitter.com/GaziantepFK/status/1252530923117203457
https://twitter.com/Besiktas/status/1252530418869510144
https://twitter.com/AltaySporKulubu/status/1252529460886241281
https://twitter.com/Erzurumspor/status/1252528048437710848