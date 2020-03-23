Spor dünyası, Corona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bursaspor, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü, korona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yeşil-beyazlıların resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bordo-mavililerin sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı teknik adam için paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Covid-19 teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”

Antalyaspor, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Koronavirüs teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray 2. Başkanı Sn. Abdurrahim Albayrak ve değerli eşi ile Galatasaray Teknik Direktörü Sn. Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda kendilerinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz.

Beşiktaş, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz.

Medipol Başakşehir, korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, “Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ve kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Ataman, "Bugüne kadar birçok zorluğu, imkansız denilenleri başarmış Fatih hocamızın COVID-19 hastalığının da üstesinden geleceğine eminim. Fatih hocam en kısa sürede iyileşecek ve Türk sporuna olan hizmetine kaldığı yerden devam edecek. Bunu ufak bir dinlenme olarak gör hocam, hepimizin sana çok ihtiyacı var. En kısa sürede sağlıklı bir şekilde aramıza dönmen dileğimle" ifadelerini kullandı.

DG Sivasspor Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e acil şifalar dilenirken, şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz."