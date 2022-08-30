Spor dünyasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Spor camiası, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Federasyon ve kulüplerin mesajları şu şekilde:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU: AZİZ MİLLETİMİZİN VE KAHRAMAN ORDUMUZUN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINI KUTLUYORUZ

"Türk milletinin şanlı tarihinin ilelebet sönmeyecek istiklal meşalesi olan 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıl dönümünü kutlamanın haklı onur ve gururunu yaşıyoruz.

Emsalsiz bir bağımsızlık mücadelesi başlatan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, aziz Türk milletinden aldıkları güçle, bundan bir asır önce Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni kazanarak ebediyete kadar unutulmayacak bir zafer elde etmiştir. Bu zaferle birlikte kutsal vatanımızın toprakları düşman işgalinden kurtarılmış, karşılaştığı tüm engelleri birlik ve beraberlik içerisinde, inanç ve azimle aşan milletimiz dünyada özgürlüğün sembolü olarak gösterilmiştir. 30 Ağustos, bir halkın tarihi yeniden yazış destanıdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kanlarıyla bu cennet vatanı bizlere armağan eden şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Aziz milletimizin ve kahraman ordumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyoruz."

TBF BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU: BAŞTA GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK OLMAK ÜZERE; BÜTÜN ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİ RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUM

"100 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki kahraman ordumuz, vatan toprağını düşmandan kurtarmış, aziz milletimizin bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan zafer, Türk milleti ve onun şanlı ordusunun azim ve kararlılığının simgesi, özgürlüğümüzün nişanıdır. Büyük zaferin 100. yılında, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı en içten duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU: TÜM ŞEHİTLERİMİZİ, GAZİLERİMİZİ VE BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNE KATILAN KAHRAMANLARIMIZI SAYGI VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ

"Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. Yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve bağımsızlık mücadelesine katılan kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyoruz."

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU: ZAFER, 'ZAFER BENİMDİR' DİYEBİLENİNDİR.

Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Büyük Taarruz'un 100. yılında ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ: BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ BU BÜYÜK TÜRK ZAFERİNİN VE ONUN YURDU OLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN EBEDİYEN BEKÇİSİ OLACAKTIR."

"30 Ağustos 1922 yılında Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Büyük Taarruzu, Türk istiklalinin nişanesi olan Zafer ile taçlandıran aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir kez daha büyük bir gurur ile kutluyorum. Ülkemizin ilelebet Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya ispatlayan bu şanlı zaferi bize armağan eden başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum. Zafer onu hak edenlerindir düşüncesinden hareketle Beşiktaş Jimnastik Kulübü bu büyük Türk zaferinin ve onun yurdu olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyen bekçisi olacaktır."

FENERBAHÇE: 100 YIL ÖNCE YANAN BAĞIMSIZLIK ATEŞİNİN GURURUNU BUGÜN COŞKUYLA KUTLUYORUZ.

" Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Atamızın önderliğinde 100 yıl önce yanan bağımsızlık ateşinin gururunu bugün coşkuyla kutluyoruz. Atamızın izinde, Cumhuriyetimizin gölgesinde, değerlerimizle büyüyen bir spor kulübü olarak; bu gururu ilk günkü heyecanımızla ilelebet göğsümüzde taşıyacağımızı onurla haykırıyoruz! Bağımsızlık mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu eşsiz vatan uğruna canını veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet ve rahmetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun!"

GALATASARAY: YAŞASIN TÜRK MİLLETİ'NİN ZAFERİ!

"İstiklâl Harbi ile birlikte yanmaya başlayan Türk Milleti'nin bağımsızlık ateşi, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Büyük Taarruz'u başlatmasıyla işgal kuvvetlerinin son umutlarını yok etti. 26 Ağustos 1922'de bir gece vakti Afyon'da başlayan taarruz, Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde düşman birliklerinin kesin mağlubiyeti ve şanlı Türk ordusunun mutlak zaferiyle sonuçlandı. Yaşasın Türk Milleti'nin zaferi! Kurtuluş Savaşı'nın başından sonuna dek Ulu Önder Atatürk'ün yaktığı bağımsızlık meşalesini onurla taşıyan, bu yolda can vermekten imtina etmeyen Galatasaraylılar, Ali Sami Yen önderliğinde varlık kazanan Galatasaray Spor Kulübü'nün kuruluş amacını "Türk olmayan takımları yenmek" olarak belirlemiş, zafer ruhunu centilmenlik düsturu içerisinde spora da taşıyarak ülkemizde eşi ve emsali olmayan başarılara imza atmıştır. Galatasaray Spor Kulübü olarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı bağımsızlık ruhunu sonsuza dek yaşatacağımızı, onun ilke ve değerlerini ilelebet taşıyıp gelecek kuşaklara aktaracağımızı bir kez daha hatırlatırız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

TRABZONSPOR: 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'MIZ KUTLU OLSUN!"

"Büyük Taarruz'un 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun!"

ANADOLU EFES: HERKESİN ZAFER BAYRAMI'NI KUTLUYORUZ!"

"Bağımsızlığımızı perçinleyen 30 Ağustos'un 100. yıldönümünde, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, herkesin Zafer Bayramı'nı kutluyoruz!"