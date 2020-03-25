Spor dünyası Fatih Terim için mesaj yağdırdı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, önceki gün sosyal medya hesabından corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Terim'in yaptığı açıklama sonrasında ise tecrübeli teknik adama adeta mesaj yağdı.

İşte o mesajları:

Didier Drogba: Çok değerli hocam İmparator Fatih Terim ve İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak’ın koronavirüs sonuçlarının pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. İki güçlü karakterin bu virüsü de yenebileceğine inancım sonsuz. Dualarım hocam, başkanım ve bütün Türk halkıyla beraber.

Wesley Sneijder: İmparator ve Büyük Başkan... Siz beraber çok savaşlar kazandınız. Bir yenisi daha geliyor. Kalbim ve dualarım sizinle.

Henry Onyekuru: Geçmiş olsun hocam. Sen gerçek bir savaşçısın ve en kısa zamanda aramıza döneceksin.

Yusuf Yazıcı: Her zamankinden daha güçlü döneceksin hocam. Dualarımız seninle.

Berna Gözbaşı: Türk futboluna yön veren en önemli kişilerden Fatih Terim’in en kısa sürede kaldığı yerden devam edeceğine inanıyor, acil şifalar diliyorum.

Hakan Kutlu: Her şey çok güzel olacak hocam.

Can Arat: Fenerbahçe’den yetişmeme rağmen renk farkı gözetmeksizin beni A Milli Takıma kazandırdın hocam. Elini uzatmanı bekleyen çok oyuncu var hocam. Allah benden alsın sana versin, canım feda sana imparator.

Felipe Melo: Babacım seni çok seviyorum. Allah yardımcın olsun. Umarım en kısa zamanda iyileşirsin.

Batuhan Karadeniz: İnanıyorum ki eski sağlığına en kısa sürede kavuşacaksın hocam. Şüphesiz ki sen Türk futbolunun babasısın. Tüm Terim ailesine ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Ergin Ataman: Bugüne kadar birçok zorluğu yenmiş, imkansız denilenleri başarmış Fatih hocamızın Covid-19 hastalığının da üstesinden geleceğine eminim. Fatih hocam en kısa sürede iyileşecek ve Türk sporuna olan hizmetine kaldığı yerden devam edecek. Serdar Aziz: Fatih hoca, Abdurrahim abim ve şifa bekleyen tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum.

Fernando Muslera: Birçok savaş kazandın. Her zaman kazandığını, bir kez daha herkese göster. Hocam hepimiz seni çok seviyoruz.

Radamel Falcao: Tüm dualarım seninle hocam, iyileşmeni diliyorum.

Arda Turan: Aslan hocam Fatih Terim’e, Abdurrahim abi ve sevgili eşine, Fenerbahçeli sporcu arkadaşlarıma, tüm ülkemizde hastalarımıza acil şifalar diyorum... Onun vazgeçmeme huyu, başarma azmi, bu hastalığın da üstesinden gelecektir. Her zaman olduğu gibi bize örnek ve liderlik edecektir...

Bafetimbi Gomis: Geçmiş olsun Fatih Terim, İmparator. Kalbim ve dualarım sizinle. İnşallah koronavirüsü de yeneceksiniz.

Fiorentina: Haydi İmparator.

Ata Demirer: TFF mutlu musun? Sevgili Fatih hocamıza geçmiş olsun acil şifalar diliyorum.

Sıla: Geçmiş olsun. Bu da geçecek Fatih Terim.

Şahan Gökbakar: İki abime acil şifalar dilerim.

Acun Ilıcalı: Üstesinden geleceğinden hiç şüphemiz yok. Geçmiş olsun hocam.

Ece Seçkin: Çok geçmiş olsun Fatih Terim. En kısa zamanda bunu atlatıp, evlatlarına kavuşman dileğiyle.

Soner Sarıkabadayı: Hep kazandın, yine kazanacaksın.

Derya Şensoy: Fatih Terim’e acil şifalar diliyorum. İnanıyorum ve biliyorum ki bir an önce sağlığına kavuşacak ve ailesine dönecek.

Selçuk Yöntem: Sevgili Fatih Terim çok geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum.

Demet Akalın: Dualarımızdasın Fatih Hocam. Geçmiş olsun.

Mustafa Sandal: Hocam dualarımız seninle.