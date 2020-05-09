Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz günlerde takımdaki herkese yaptığı corona virüs testi sonuçlarını bugün açıkladı. Siyah beyazlılarda biri futbolcu ve biri çalışan olmak üzere 2 kişinin testinin pozitif çıktığını duyurdu ve antrenmanları iptal etti.

Yaşanan bu olay sonrasında spor camiası Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı yolladı.

İşte spor camiasının Beşiktaş'a gönderdiği mesajlar:

SİVASSPOR

Sivasspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Beşiktaş Kulübü’nün Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş” ifadelerine yer verildi.