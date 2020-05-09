Spor camiasından Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş'ta bugün biri futbolcu biri çalışan olmak üzere iki kişinin testinin sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Spor camiası Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı gönderdi.

09 Mayıs 2020, Cumartesi 20:08 Son Güncelleme:
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Spor camiasından Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz günlerde takımdaki herkese yaptığı corona virüs testi sonuçlarını bugün açıkladı. Siyah beyazlılarda biri futbolcu ve biri çalışan olmak üzere 2 kişinin testinin pozitif çıktığını duyurdu ve antrenmanları iptal etti.

Yaşanan bu olay sonrasında spor camiası Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı yolladı.

İşte spor camiasının Beşiktaş'a gönderdiği mesajlar:

SİVASSPOR

Sivasspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Beşiktaş Kulübü’nün Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş” ifadelerine yer verildi.

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