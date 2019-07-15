Spor camiasından '15 Temmuz' mesajları

İSTANBUL, (DHA)- Spor camiası, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajlarda "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız" vurgusu yaptı. Mesajlardan bazıları şöyle:



TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in mesajı:

"15 Temmuz; Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını ve bütünlüğünü yok etmeyi amaçlayan, anti demokratik bir düzen getirmek isteyen terör örgütü ve iş birlikçilerine tarihi bir tokattır.

15 Temmuz mermi, tank, bombalara karşı tek vücut göğsünü siper eden milletimizin gösterdiği direnişle, hainlere karşı kazandığı unutulmayacak, unutturulamayacak bir zaferdir.

15 Temmuz aynı zamanda, köklü tarihiyle yıkılmaz bir kale olan, hiçbir kuvvet karşısında diz çökmeyen yüce Türk milletinin özgürlük sembolüdür.

Ülke tarihinde görülmemiş ihanetin bertaraf edilmesine önderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tarihi bir liderlik duruşu göstermiştir.

Futbol ailemiz de, demokrasi mücadelemizde milletimizle birlikte katılmış, devletimizin yanında durarak milli birlik ve beraberliğimize sahip çıkmıştır. Cumhuriyetimizle yaşıt olmaktan gurur duyan Federasyonumuz ve futbol ailesi, demokrasi anlayışla, darbelere karşı durmaya, bayrağına sahip çıkmaya da devam edecektir.

Bu ülke milletimize o kara günü yaşatan hainleri asla unutmayacak, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde şehit düşen kahramanlarını daima gönüllerinde yaşatacaktır.

Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzün üçüncü yılında kanlarıyla demokrasi destanını yazan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygı, minnet ve şükranla yad ediyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum."



TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun mesajı şöyle:

"Ülkemiz bundan üç yıl önce; 15 Temmuz 2016 akşamında alçakça bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı.

Hain FETÖ'nün; Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına ve refahına yönelik saldırısına milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde benzeri görülmemiş bir direniş gösterdi. Demokrasi adına sergilediği kararlı duruşla Cumhuriyetine sahip çıkan halkımız tek bir vücut olurken, milli iradeye de sonuna kadar bağlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla demokrasi destanı yazan milletimizi bir kez daha kutluyorum. Bu uğurda şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum."

15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık gösteren halkımız, demokrasiye kast eden hain bir saldırıyı önlemiştir. Terör ve şiddete verilecek tek cevap demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğüdür.

Bu vesile ile bir kez daha tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, şükran ve saygıyla anıyoruz.



TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

"15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık gösteren halkımız, demokrasiye kast eden hain bir saldırıyı önlemiştir. Terör ve şiddete verilecek tek cevap demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğüdür.

Bu vesile ile bir kez daha tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, şükran ve saygıyla anıyoruz."



TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Musa Aydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti 3 yıl önce, 15 Temmuz akşamında alçakça bir darbe girişimine maruz kaldı. Halkımız, Cumhurbaşkanımız, Parlamentomuz, Hükümetimiz, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşları ve toplumumuzun tüm kesimleri 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize sahip çıktı. Tıpkı kişiler gibi, milletlerin de karakterleri vardır. Türk Milletinin karakteri de erdemlerle donatılmıştır. Bu erdemlerden biri de, yeri geldiğinde vatanını korumak için canından vazgeçmeyi göze alabilmektir. Milletimizin bu yüksek karakteri yüzyıllara uzanan destansı tarihimizde çok kez görülmüştür. İşte bunların sonuncusu da, 15 Temmuz 2016 daki Demokrasi Zaferi’mizdir.

15 Temmuz’da yaşadığımız çok uluslu darbe ve işgal girişimine, bu ülkenin asil evlatları canlarını vererek engel oldu. Tarihte tanık olduğumuz en alçak ihanet şebekesi FETÖ üzerinden servis edilen imha planı, milletimizin kenetlenmesiyle tersyüz edildi. Türkiye’yi dize getirmeyi planlayanlar ağır bir hüsran yasadı. Türkiye o gece, yüzlerce yıllık siyasi tarihinin en yoğun mücadelesini verdi. Millet olmanın, vatan ekseninde mücadele etmenin, cesaretin örneğini bütün dünyaya gösterdi. Ülkemizin Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde hızla büyümesi dış ülkeleri hep rahatsız etti. Ülkemizin içerisine sızan hain FETÖ şebekesini maşa olarak kullanan düşmanlarımız 15 Temmuz’da düğmeye bastı. Ancak halkımız o düğmeye basan parmakları teker teker kırdı. Bu ülke, aslında bir istiklal savaşı olan 15 Temmuz direnişinde kurtuluş savaşı ruhunun ölmediğini, Türk halkının özgürlüğüne dokunulduğunda neler yapabileceği tüm dünyaya gösterdi. Türk olmaktan ne kadar gurur duysak az. Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olduğumuz için ne kadar sevinsek az. O gece yediden yetmişe tankların üzerlerine koşan, uçaklara kafa tutan bu kahraman ulusumuza ne kadar teşekkür etsek az. Bizler 15 Temmuz destanını asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bugün biz bu ülkede hür ve bağımsız olarak yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onları da hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. Allah 15 Temmuz’u bir daha bu milletimize yaşatmasın. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz’un yıldönümünde; kurtuluştan itibaren canını ve kanını bu ülkenin bağımsızlığına adayan bütün şehitlerimizi saygı, sevgi, şükran, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gazilerimize esenlik dileklerimizi ve saygılarımızı sunuyorum."



TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. THF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Aziz milletimiz, 3 yıl önce gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişimine karşı çıkıp; milli iradeye, cumhuriyete ve demokrasiye sonuna kadar bağlı olduğunu tüm dünyaya gösterdi.

Milletimizin birliğine kast eden bu hain girişimi bir kez daha kınarken, '15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Demokrasinin yanındayız.' 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyoruz."



TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. TTF'nin Twitter ve Instagram hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yılında demokrasi destanı yazan milletimize şükranlarımızı sunuyor; aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve gazilerimize

şifalar diliyoruz."



GALATASARAY

"Darbelerin karşısında demokrasinin yanındayız

15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde, demokrasi destanı yazan Milletimize bir kez daha teşekkür ediyor; aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."



BEŞİKTAŞ

"15 Temmuz’un yıl dönümünde, sahip olduğumuz en büyük gücün milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu tekrar hatırlamalıyız. Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."



FENERBAHÇE

Başkan Ali Koç’un mesajı şöyle:

"15 Temmuz, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen FETÖ terör örgütünün hayata geçirdiği darbe girişimi olarak tarihimize kazınmıştır.

Türk Milleti o gün Cumhurbaşkanımızın liderliği ve önderliğinde harekete geçmiş; Hükümeti, Cumhuriyetimizin değerlerine bağlı askerleri ve Atamızın “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözleriyle büyük bir sorumluluk yüklediği vatandaşlarıyla, topyekün birlik ve beraberlik içerisinde bu hain saldırıya karşı koymuştur.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 3. yıl dönümünde, ülkemiz ve milletimizin tarihe geçen bu kutsal duruşunu bir kez daha saygıyla hatırlıyor; hayatını kaybeden tüm şehitlerimize rahmet diliyorum.

Sözde şike davası ile FETÖ terör örgütüne karşı mücadelenin ilk ateşini yakan ve bu yapılanmaya dair tepkisini tüm camiasıyla karşılarında dimdik durarak gösteren Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bir bireyi olarak tüm camiamız adına söylemek isterim ki; Türkiye Cumhuriyeti Atatürk’ün izinde ilelebet yaşayacak ve bu karanlık terör örgütlerine hiçbir zaman teslim olmayacaktır."



BAŞAKŞEHİR

"15 Temmuz bir Milletin varoluş ateşini körükleyen destanıdır... 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz."



KASIMPAŞA

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."



BAŞKENT KULÜPLERİ

MKE Ankaragücü Kulübü: "Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun. Milleti, ülkesi, bayrağı ve demokrasisi için canı pahasına meydanlara çıkmış ve hain darbe girişimini püskürtmüş kahraman şehitlerimizi minnet ile anıyor, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyoruz."

Gençlerbirliği Kulübü: "15 Temmuz 2016'da demokrasimize yapılan saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyor ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

Osmanlıspor Kulübü: "Darbelerin karşısında, demokrasinin yanındayız. 15 Temmuz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."



KONYASPOR

"Ayakta ölmek dizüstü yaşamaktan daha onurludur, diyen milyonlarca vatan sevdalısı, bir saniye sonra ne olacağını dahi düşünmeden, plan yapmadan sokaklara döküldü. O gece bu asil millet demokrasi ve halkın iradesinin üzerinde hiçbir gücün olmayacağını, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu, hain terör örgütüne, iş birlikçilerine bir kez daha hatırlattı. 15 Temmuz'da evinde oturmak yerine meydanlara çıkarak ölmeyi göze alan bu yüce milletin üzerine kurşunlar sıkıldı, gökyüzünden bombalar yağdırıldı, tanklar bedenlerini ezip geçti ama hiçbiri, gözlerinin önünde olup bitenlere rağmen geri adım atmadı. Yaşlılar, gençler, kadınlar ve çocuklar kurşunlara meydan okuyup tarihi yeniden yazdılar.

15 Temmuz Gecesinde kendi selalarını dinleyerek şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Yüce milletimizin direnişini saygıyla hürmetle selamlıyoruz."