Süper Lig'in 34. dakikasında Beşiktaş, deplasmanda Erzurumspor'u 4-2 mağlup etti. Maçın 75. dakikasında Cenk Tosun, rakibiyle girdiği mücadele sonrasında sakatlandı. Milli futbolcunun diz kapağının çıktığı, kulüp doktoru tarafından tekrar yerine takıldığı ancak İstanbul'a gelinmesinin ardından daha detaylı kontrollerin yapılacağı belirtildi. Cenk Tosun, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

Yaşanan sakatlığın ardından Beşiktaşlı futbolcular üzgün olduklarını maç sonu açıklamalarında dile getirdi. Kimsenin galibiyete sevinmediğini belirten Oğuzhan Özyakup, zeminden dert yandı.

Spor camiası, Cenk Tosun'un yaşadığı sakatlık sonrasında golcü futbolcuya geçmiş olsun mesajı gönderdiler.

İŞTE CENK TOSUN İÇİN GÖNDERİLEN MESAJLAR:















































