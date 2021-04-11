Spor camiasında Cenk Tosun'a geçmiş olsun mesajı
Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Cenk Tosun'un, Erzurumspor ile oynanan maçın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyon sonrasında diz kapağı çıktı. Milli futbolcu sezonu kapattı. Cenk Tosun'un sakatlığı sonrasında spor camiası tecrübeli futbolcuya geçmiş olsun mesajı gönderdi.
Süper Lig'in 34. dakikasında Beşiktaş, deplasmanda Erzurumspor'u 4-2 mağlup etti. Maçın 75. dakikasında Cenk Tosun, rakibiyle girdiği mücadele sonrasında sakatlandı. Milli futbolcunun diz kapağının çıktığı, kulüp doktoru tarafından tekrar yerine takıldığı ancak İstanbul'a gelinmesinin ardından daha detaylı kontrollerin yapılacağı belirtildi. Cenk Tosun, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.
Yaşanan sakatlığın ardından Beşiktaşlı futbolcular üzgün olduklarını maç sonu açıklamalarında dile getirdi. Kimsenin galibiyete sevinmediğini belirten Oğuzhan Özyakup, zeminden dert yandı.
Spor camiası, Cenk Tosun'un yaşadığı sakatlık sonrasında golcü futbolcuya geçmiş olsun mesajı gönderdiler.
İŞTE CENK TOSUN İÇİN GÖNDERİLEN MESAJLAR:
https://twitter.com/Besiktas/status/1381314697530589197
https://twitter.com/MilliTakimlar/status/1381316346277941253
https://twitter.com/MesutOzil1088/status/1381316684779302913
https://twitter.com/dembabafoot/status/1381327281264676866
https://twitter.com/Gokhan_Tore7/status/1381329322682761216
https://twitter.com/ibfk2014/status/1381324463627776005
https://twitter.com/karagumruk_sk/status/1381320450014392324
https://twitter.com/Olcanadin/status/1381310136959008772
https://twitter.com/ibfk2014/status/1381324463627776005
https://twitter.com/yaziciyusuf97/status/1381324732956561416
https://twitter.com/umutmeras77/status/1381319432555888642
https://twitter.com/Syncaglar/status/1381320473112416262