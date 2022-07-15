Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

"Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız! #15Temmuz #TürkiyeAşkına"

TFF

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Büyükekşi, TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajında, "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da dünyaya kahramanlık ve demokrasi dersi verdiğini belirten Büyükekşi, mesajında şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanan FETÖ mensupları, vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin birlik ve beraberliğini, bağımsızlığımızı ve demokrasimizi hedef alan hain bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu ihanet karşısında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir araya gelen yüce milletimiz sokaklara, meydanlara inerek şanlı mücadelesi ve duruşu ile dünyaya kahramanlık ve demokrasi dersi vermiştir. 251 demokrasi şehidimizin kanıyla yazılan bu destan, milletimizin özgürlüğünün simgesi olarak daima hatırlanacaktır. Futbol ailesi olarak bizler; gururumuz ve onurumuz olan şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Bu vesileyle 15 Temmuz'un altıncı yılında, hain darbe girişimini ve terör örgütünü bir kez daha lanetliyorum. Milletimize, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü miras bırakan şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyor, tüm gazilerimize sağlıklı ve huzurlu uzun bir ömür diliyorum."

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzde; ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin bütünlüğü için demokrasi destanı yazan halkımızı bir kez daha kutluyorum. Bu uğurda can vermiş aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize saygılarımı sunuyorum. #15Temmuz"

Galatasaray

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliğini korumak adına canlarını feda eden ºehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılıların her sabah Twitter'da rutin olarak attığı "Günaydın Galatasaray ailesi" mesajının yerine bugün "15 Temmuz" etiketi kullanılarak Türk bayrağı fotoğrafları paylaşıldı.

Fenerbahçe

"Milli iradeyi hiçe sayanların 15 Temmuz 2016’da ülkemize yönelik yaptığı darbe girişiminin 6. yılında; bu hain saldırıyı ve bu terör örgütünü bir kez daha lanetliyoruz. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!' diyerek ülkesi için bir dakika dahi düşünmeden kendini siper eden milletimizin tüm bireylerine ve kurumlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyor; vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz."

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümünde bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki; 3 Temmuz'da FETÖ terör örgütüne karşı mücadelenin ilk kıvılcımını Fenerbahçe camiası yakmış; başkanı, yöneticisi, sporcusu, taraftarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü bir bütün olarak bu alçak örgüte karşı gereken tepkiyi en güçlü şekilde vermiştir. Camiamız, her zaman olduğu gibi Atatürk'ün izinde emin adımlarla yürüyen demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yanında olacaktır."

Beşiktaş

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde, "15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz." başlıklı mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Bayrağına ve demokrasiye yürekten bağlı aziz milletimizin bayramıdır 15 Temmuz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatı mensupları, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin geleceğini ve demokrasisini tehdit eden, hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimine karşı koymuştur. Böylece Türkiye Cumhuriyeti’nin asla bölünemeyeceğini bir defa daha tüm dünyaya kanıtlamış, bu güzel ülkenin ilelebet yaşayacağını ve demokrasinin bu topraklarda hep var olacağını göstermiştir. Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde; kurşunlara göğüslerini siper ederek şehit düşen vatandaşlarımızı bu hain kalkışmanın 6. yılında saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Trabzonspor

Bordo-mavili kulüp sosyal medyadan yayınlarığı mesajda "15 Temmuz hain darbe girişimini canı pahasına engelleyen tüm kahramanlarımızı Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde saygı ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kulüpler Birliği Vakfı

Vakfın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişiminde canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." denildi.

1. Lig Futbol Kulüpleri Derneğinden yapılan paylaşımda ise, "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor ve kahraman gazilerimizi minnetle selamlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Başakşehir

"15 Temmuz, milletimizin istikbal ve istiklal mücadelesinin, bağımsızlık destanının adıdır. Kahraman şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz."

Adana Demirspor

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde aziz milletimize şükranlarımızı sunuyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyoruz.

Atakaş Hatayspor

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükran ve saygılarımızı sunuyoruz. Hain terör örgütünü bir kez daha lanetliyoruz."

Aytemiz Alanyaspor

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz."

Demir Grup Sivasspor

"15 Temmuz gecesi gösterdikleri kahramanlıkla adlarını tarihe yazdıran tüm şehitlerimizi rahmetle, canlarını ortaya koyan şanlı gazilerimizi minnetle anıyoruz. 15 Temmuz destanımız kutlu olsun."

Fraport TAV Antalyaspor

"15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde, hain darbe girişimine karşı vatanımızın birlik beraberliğini korumak için şehit olan tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Giresunspor

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, hain darbe girişimine karşı demokrasi destanı yazan milletimize şükranlarımızı sunar, şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, gazilerimize şifalar dileriz."

Ankaragücü

"15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde vatanımızın birlik ve beraberliğini korumak için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Konyaspor

"Hain darbe girişiminde canları pahasına vatanımızı savunan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, kahraman milletimizin #15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlarız."

Kasımpaşa

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, hain darbe girişimine karşı dimdik durarak demokrasi destanı yazan milletimize şükranlarımızı sunar, şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, gazilerimize şifalar dileriz."

İstanbulspor

"15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde, birlik ve beraberliğimiz için canları pahasına mücadele eden milletimize şükranlarımızı sunuyor, vatanımız için canını ortaya koyan şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz."

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ

Başkan Üstündağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ülkemizin birliğini bozmak için düzenlenen hain darbe girişiminde canlarını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

TVF'nin internet sitesinde yer alan mesajda ise, "15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık gösteren halkımız, demokrasiye kast eden hain bir saldırıyı önlemiştir. Bu vesile ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, şükran ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun."

Türkiye Cimnastik Federasyonu

"Şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi saygıyla anıyoruz. #15Temmuz"

İrfan Can Kahveci

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde vatanımız için canını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz."

Sofiane Feghouli

"15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde şehitleri saygıyla anıyorum"