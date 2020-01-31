Spor Bilimcileri, İstanbul’da Genç Basketbolcularla Bir Araya Geldi

Türkiye’de kendi konseptinde ilk kez düzenlenen ve basketbolla bilimi buluşturan PSA Sports Clinic 2020 organizasyonu, kız ve erkek toplamda 50 sporcunun katılımı ve Türkiye’nin önemli spor bilimcilerinin katkılarıyla Etiler İSOV Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

13-20 yaş arasındaki kız ve erkek basketbolcuların; fiziksel, atletik, performans ve mental testlerden geçtiği, bunun yanı sıra spor, beslenme, genetik ve yurt dışı basketbol bursu gibi birçok eğitici seminerin gerçekleştiği organizasyonda katılımcı sporcular basketbol dolu saatler geçirdi.

Play Sports Abroad (PSA) Danışmanlık tarafından ilk gün kız, 2. gün ise erkek sporcular için düzenlenen organizasyona, Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlandı.

Mental Antrenman Koçu Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi, sporculara yönelik mental ve bilimsel testler uygularken, Yetenek ve Performans Ölçüm Direktörü Tahsin Tahmaz, NBA Draft Combine’de mevcut olan fiziksel ve atletik ölçümlemelerin birebir aynısını, çeşitli parkurlarda sporculara uyguladı.

Atletik Performans Koçu Aydın Özden; sporcu sağlığı, beslenme ve sporcu genetiği hakkında sporculara ve velilerine detaylı bir sunum gerçekleştirirken; Play Sports Abroad Kurucu Ortağı Emir Demirkıran ise ABD lise ve kolej bursları hakkında bilgilendirmeler yaptı.

NBA Draft Combine Ölçümlemeleri İstanbul’da

Yetenek ve Performans Ölçüm Direktörü ve FunTheMental Genel Koordinatörü Tahsin Tahmaz, sabah seansında sporculara; Amerikan Kolej Basketbol Ligi NCAA oyuncularının her sene NBA Draft seçimleri öncesinde çeşitli ölçüm ve testlerden geçtiği “NBA Draft Combine” uygulamalarını, dünya standartlarında teknik ekipmanları ile birleştirerek, sporculara yönelik hem fiziksel hem de basketbol odaklı gelişmiş performans ölçümlemeleri uyguladı.

Mental Testlerle Dikkat ve Odaklanma Seviyeleri Ölçüldü

Sabah seansının diğer bölümünde ise Pamukkale Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi, son teknoloji ekipmanlarıyla sporcuları bir dizi mental testlere ve ölçümlemelere tabi tuttu. Sporun en önemli gereksinimlerinden biri olan dikkat ve odaklanma konusunda önemli veriler sunan bu ölçümlemeler aynı zamanda oyuncunun sportif kariyerine de ışık tutuyor.

İnteraktif Sunumlarla Merak Edilen Sorular Cevaplandı

Öğleden sonraki programda ise Play Sports Abroad Kurucu Ortağı Emir Demirkıran, yurt dışı lise ve kolej spor burs programları hakkında interaktif bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca sunum sırasında daha önce yurt dışına giden sporcu ve sporcu aileleri de hazır bulunarak, yaşadıkları serüveni ve tecrübelerini katılımcı sporculara ve ebeveynlerine aktarma fırsatı buldu.

PSA Sporcu Kliniği 2020’nin sunum bölümünde ayrıca Atletik Performans Koçu Aydın Özden; spor, genetik ve beslenme konularını kapsayan ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Bir sporcunun nasıl beslenmesi ve nasıl yaşaması gerektiği konusunda faydalı bilgiler aktaran Özden, doğru bilinen yanlışları da katılımcılara aktardı.

Organizasyon 3 Kamera ile Kayda Alındı

Bilimsel testler, performans ölçümlemeleri, mental eğitimler ve çeşitli sunumlar ile başlayan PSA Sporcu Kliniği 2020’nin öğleden sonraki kapanış seansında ise katılımcı sporcular, deneyimli koçlar eşliğinde; ABD basketbolunda çok önemli olan 3’e 3, 4’e 4 ve 5’e 5 basketbol drilleri uygulayarak kıyasıya mücadele ederek, yeteneklerini sergiledi. 3 kamera ile çeşitli açılardan her anı kayda alınan müsabakalar, etkinlik sonrasında scouting ve ölçümleme raporları ile birlikte ABD lise ve kolej yetkililerine iletilecek.

Gelirler, Türkiye Turu’na Çıkmaya Hazırlanan Spor Otobüsü’ne Aktarıldı

Öte yandan organizasyon öncesinde de duyurulduğu gibi projenin çok önemli de bir kurumsal sosyal sorumluluk ayağı söz konusuydu. PSA Sporcu Kliniği organizasyonundan elde edilen gelirin tamamı, tanıtımı 2020 yılının Mayıs ayında Kastamonu’nda yapılacak ve yılın çeşitli dönemlerinde, köy okulları başta olmak üzere, yurdun dört bir yanına spor malzemesi taşıyacak olan spor otobüsü sosyal sorumluluk projesine aktarıldı.



