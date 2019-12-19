Spor bilimcileri, genç basketbolcularla bir araya geliyor

23 Ocak Perşembe günü kız sporcular için, 24 Ocak Cuma günü ise erkek sporcular için düzenlenecek organizasyonda, mental antrenman koçu Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi, yetenek ve performans ölçüm direktörü Tahsin Tahmaz ve atletik performans koçu Aydın Özden; sporculara özel ölçümlemeler, zihinsel antrenman ve psikolojik testler, atletik performans eğitimleri başta olmak üzere birçok konuda seminer verecek.

Bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilecek ve 100 kişi ile sınırlı organizasyonda ayrıca, yurt dışında sporcu bursu hayali olan genç basketbolculara yönelik olarak da ABD lise ve kolej burs yerleştirme programları hakkında profesyoneller tarafından bir dizi panel düzenlenecek.

Uzmanlardan Bilimsel Testler ve Basketbol Eğitimleri

Yurt dışı sporcu bursu danışmanlığı organizasyonu Play Sports Abroad tarafından, Etiler İSOV Spor Salonu’nda düzenlenecek ve içerik olarak kendi kategorisinde Türkiye’de bir ilk olarak uygulanacak projede, kendi alanında birçok uzman isim gençlerle bir arada olacak.

25 yılı aşkın bir süredir özellikle basketbol branşının birçok kademesinde görev alan, çalıştığı her kademede sporun mental yönü ile zihinsel antrenmanın önemini vurgulayan ve birçok milli sporcu başta olmak üzere; klasman hakemi, federasyon ve spor kulübünün danışmanlığını yapan Pamukkale Üniversitesi Spor Yöneticiliği Öğretim Üyesi, mental antrenman koçu ve psikolojik performans danışmanı Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi, organizasyon süresince sporculara yönelik zihinsel antrenman ve özel psikolojik testler uygulayacak.

NBA Draft Combine Ölçümlemeleri, 100 Sporcu İçin Uygulanacak

Öte yandan, Yetenek ve Performans Programları Uzmanı ve FunTheMental Genel Koordinatörü Tahsin Tahmaz, NCAA oyuncularının NBA Draft seçimleri öncesinde çeşitli ölçüm ve testlerden geçtiği “NBA Draft Combine” uygulamalarını, dünya standartlarında teknik ekipmanları ile birleştirerek, sporcuların hem fiziksel hem de basketbol odaklı gelişmiş performans ölçümlemelerini yapacak ve sonrasında bu testleri katılımcılara raporlayarak, sporcuların gelişimlerinin sağlıklı takip edilmesini sağlayacak.

2 gün boyunca 10.00 ile 18.00 saatleri arasında devam edecek olan organizasyonda ayrıca, uzun yıllar boyunca ABD’de; spor fizyolojisi, sporcu performansı ve atletik performans üzerine sayısız seminer düzenleyen atletik performans koçu, genetik antrenörü ve beslenme uzmanı Aydın Özden, katılımcı sporculara yönelik; atletik performans eğitimleri, doğru antrenman bilimi, spor sakatlıkları ve sporcu beslenmesi gibi konu başlıkları hakkında sunumlar yapacak.

Bu önemli sosyal sorumluluk projesi içerisinde yer alacak olan sporcuların her biri, dünya standartlarında mental ve fiziksel ölçümlemelere tabi tutulurken, yapılacak ölçümler sonucunda elde edilecek olan raporlar ile hem sporculara hem ailelere ayrıntılı bilgilendirmeler yapılması ve genç sporcuların, uzun vadede basketbol yaşantısına dair önemli dokunuşlarda bulunulması hedefleniyor.

PSA Sporcu Kliniği’nde ayrıca, yurt dışı sporcu bursu danışmanlığı organizasyonu Play Sports Abroad ekibi tarafından 2 gün boyunca, ABD lise ve kolej burs yerleştirme programlarının detaylarının yanı sıra burs çeşitleri, burs başvuru ve kabul süreçleri hakkında katılımcı sporculara ve ailelerine yönelik konferanslar verilecek.

Scouting Raporları, ABD Lise ve Kolejlerine Gönderilecek

Playsportsabroad.org adresi üzerinden başvuruların sürdüğü ve yalnızca 100 sporcunun katılabileceği PSA Sporcu Kliniği organizasyonunda bilimsel ölçümlemeler ve psikolojik testlerin yanı sıra eğitim ve spor yaşamını ABD’de sürdürmeyi hedefleyen 13-20 yaş arasındaki kız ve erkek sporculara yönelik çeşitli basketbol müsabakaları düzenlenecek. Yetenek avcıları ve scoutların da 2 gün boyunca hazır bulunacağı müsabakalar esnasında, birçok kriter göz önünde bulundurularak uzmanlar tarafından ayrıntılı scouting raporları hazırlanacak.

Organizasyonda her bir sporcuya özel olarak tutulacak olan scouting verileri, organizasyon sonrasında sporculara ve ailelerine raporlanacak. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında dikkat çeken sporcuların raporları, etkinliği yakından takip edecek olan ABD lise ve kolej yetkilileri ile paylaşılacak ve böylelikle sporcular, yeni dönemde eğitim ve spor yaşamını, elde edecekleri basketbol bursu ile birlikte ABD’de sürdürme şansına sahip olacak.

Proje Gelirleri, Türkiye Turu’na Çıkmaya Hazırlanan Spor Otobüsü’ne

Öte yandan projenin çok önemli de bir kurumsal sosyal sorumluluk ayağı bulunuyor. Sınırlı sayıda katılımcının yer alma hakkı elde edeceği PSA Sporcu Kliniği organizasyonundan elde edilen gelirin tamamı, lansmanı 2020 yılının Mayıs ayında Kastamonu’nda yapılacak ve yılın çeşitli dönemlerinde, köy okulları başta olmak üzere, yurdun dört bir yanına spor malzemesi taşıyacak olan spor otobüsü sosyal sorumluluk projesine aktarılacak.



