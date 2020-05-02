Spor Bakanlığı’ndan gençlere çağrı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evde kalınan günlerde, ‘Online Genç Ideathon’ (Fikir maratonu) yarışması başlattı. Evde geçirilen süre zarfında gençlerin kişisel gelişimini desteklemek, ev hayatı ile yaşam dengesini kurmaya yardımcı olmak ve gönüllülük faaliyetlerini iyileştirmek amacıyla düzenlenecek. Evde spor, evde gönüllülük ve evde kişisel gelişim kategorilerinde düzenlenecek yarışmaya, 14-29 yaşlarındaki gençler, bireysel, iki kişilik veya üç kişilik takımlar halinde başvurabilecek. Başvurular resmi site üzerinden yapılacak, dereceye girenlere ise ödül verilecek.